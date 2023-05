Gdzie na nordic walking do 18 km od Mszany Dolnej. Pomysły na sportowy dzień w weekend 27 - 28 maja

Rozglądasz się za nowymi trasami nordic walking w pobliżu Mszany Dolnej? We współpracy z Traseo mamy dla Ciebie kilka propozycji na ten tydzień. Jeżeli dopiero wchodzisz w temat nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by znaleźć swoje tempo. Oto nasze propozycje, gdzie warto sie wybrać z Mszany Dolnej na nordic walking. W tym tygodniu wybraliśmy ścieżki w odległości do 18 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy coś zmieniło się na trasie.

Szlaki nordic walking w pobliżu Mszany Dolnej Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 18 km od Mszany Dolnej. Zobacz, czy trasa polecana przez kogoś innego odpowiada również Tobie. Nim wyjdziesz, sprawdź, jaka jest prognoza pogody dla Mszany Dolnej. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: XRUN Ciecień 27.08.2017 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 20,62 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 419 m

Suma podejść: 1 413 m

Suma zejść: 1 416 m Trasę do marszu z Mszany Dolnej poleca XRUN Ciecień XRUN - to tutaj poznacie swoje wszystkie słabości. Na pierwszych kilometrach czekają na Was dwa potężne podbiegi. Jeżeli ktoś nie "zaciągnie hamulca ręcznego" może go to drogo kosztować w dalszej części biegu.

Urozmaicona trasa początkowo prowadzi szerokimi drogami leśnymi i szlakami turystycznymi, aby później zamienić się w trudne odcinki przełajowe pokryte kamieniami, błotem i liśćmi. Początkowo będziecie biegli w jasnym i przejrzystym lesie ab po kilku kilometrach przedzierać się przez ciemną leśną gęstwinę. Bieg wymęczy Was nie tylko fizycznie ale też sprawdzi Wasza wytrzymałość psychiczną. Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Pogoda na weekend dla Mszany Dolnej

🌲🌤️ Trasa nordic walking: XRUN Ćwilin 30.07.2017 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 17,55 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 544 m

Suma podejść: 1 081 m

Suma zejść: 1 079 m XRUN poleca trasę uprawiającym nordic walking z Mszany Dolnej Na pewno nie pożałujecie udziału w XRUN Ćwilin.

Trasa wije się wokół góry co chwilę racząc nas pięknymi widokami raz na Beskid Wyspowy, innym razem na Gorce i Tatry.

Początek to długi, kilkukilometrowy podbieg gdzie trzeba uważać aby się za wcześnie nie "wypalić". Przebiegając przez szczyt możecie puścić się już szybkimi zbiegami, w kierunku mety. Tam będzie czekał na Was zasłużony posiłek i butelka najlepszego napoju jaki istnieje ;). Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Rzeki - Turbacz - Gorc - Rzeki Stopień trudności: 2.0

Dystans: 29,22 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 588 m

Suma podejść: 991 m

Suma zejść: 1 009 m Trasę do marszu z Mszany Dolnej poleca Trasy_dla_ambitnych_i_aktywnych Trasa dla średniozaawansowanych i zaawansowanych biegaczy górskich.

Swoją wycieczke biegową rozpoczynamy w Rzekach, gdzie można zostawić samochów.

Na początku kierujemy się niebieskim szlakiem (droga asfaltowa), na skrzyżowaniu przy mapie odbijamy na szlak czerwony, który doprowadzi nas już do Turbacza.

W schronisku na Turbaczu możńa chwilkę odpocząć i ruszamy następnie w stronę Jaworzyny Kamienickiem i Gorca. Początkowo szlakiem czerwonyym, następnie zielonym i kończymy swoją wycieczkę w rzekach, docierając do nich szlakiem niebieskim.

Całość pętli to 30 km, i prawie 1000 m przewyższenia.

Szlaki są dobrze oznaczone, ale warto zawsze ze sobą wziąć mapę.

Nawiguj

Nordic walking - co to? Nordic walking zyskuje w ostatnich latach na popularności. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking polega na chodzeniu z kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów. Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych

Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością. Kto może uprawiać nordic walking? Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

