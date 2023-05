Gdzie zjeść dobre lody w Mszanie Dolnej? Polecane miejsca w maju 2023

Po wojnie produkcja lodów została rozwinięta na większą skalę. Lodziarze kręcili je w specjalnych maszynkach. Serwowano je w waflach lub andrutach. Pojawiły się także te na patyku. Lodziarnie w Mszanie Dolnej powstawały przy głównym placu i najbardziej ruchliwych ulicach. Lody można było dostać jedynie latem, z tego też powodu był to deser, na który czekano cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.

Które lody są najmniej kaloryczne?

Gdy sięgamy po lody zastanawiamy się na pewno ile mają kalorii i czy nie wpłyną negatywnie na naszą figurę. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewielka ilość. Możemy więc bez obaw spożywać je w upalne dni.