Gdzie zjesz najlepsze lody w Mszanie Dolnej? Sprawdź adresy w maju 2023

W czasach po II wojnie światowej produkcja lodów znacznie się rozwinęła, a ich konsumpcja stała się popularna. Na początku rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach i umieszczali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je łyżkami na wafle i andruty. Smaki, jakie oferowali wówczas lodziarze nie były zbyt wyszukane. Głównie były to lody mleczne, śmietankowe, w sezonie także truskawkowe, czekoladowe lub z dodatkiem świeżych owoców. Z biegiem czasu powstawały nowe smaki, a ich produkcja rozszerzała się. Podawane były w waflowych pucharkach, zaczęły pojawiać się także lody w gałkach.

W naszym kraju większą popularność lody zyskały jeszcze przed wojną. Były sprzedawane z wózków na ulicach Krakowa, Warszawy, Lwowa w postaci dwóch połączonych ze sobą wafli. Powstawały także lodziarnie, które wabiły do siebie rzesze klientów.

Pierwsze informacje o deserach wykonanych z mleka, owoców i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. Tym wymyślnym rarytasem delektowali się również nieliczni mieszkańcy zamieszkujący starożytny Rzym i Grecję. Był to posiłek unikatowy, w formie współczesnego sorbetu i trudny w wykonaniu z powodu konieczności pozyskiwania lodu z wysokich gór.

Do wyrobu lodów włoskich używa się łączonych z wodą mieszanek w proszku. Maszyna zamraża powstałą masę. Podaje się je w formie stożka w waflu. W procesie produkcji napowietrza się je, a ich temperatura jest wyższa niż innych lodów. Mają kremową, delikatną konsystencję. Najpopularniejsze są śmietankowe i czekoladowe, ale występują także np. truskawkowe, malinowe, pistacjowe. A oprócz tego możemy jeszcze zażyczyć sobie polewę, także w różnych smakach.

Lody wegańskie odróżniają się od pozostałych tym, że ich skład nie zawiera w sobie mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety albo lody wytwarzane z wegańskich zamienników, np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Mają podobne walory smakowe jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością są bardzo zdrowe.

Jak prezentuje się kaloryczność lodów?

Gdy chcemy zjeść lody zastanawiamy się na pewno czy są kaloryczne i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od rodzaju lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewiele. Dlatego też możemy bez obaw delektować się nimi w gorące letnie dni.