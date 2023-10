Lokale wyborcze w gm. Niedźwiedź. Gdzie głosować? Lista lokali wyborczych

adres: Podobin 257, 34-735 Podobin numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 36

adres: Konina 211, 34-735 Konina numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 36

adres: Poręba Wielka 222, 34-735 Poręba Wielka numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 36

adres: Niedźwiedź 130, 34-735 Niedźwiedź numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 36

Wybory 2023. Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu? Wszystko, co musisz wiedzieć

Zbliżają się wybory parlamentarne 2023. Warto wiedzieć, co zrobić, żeby oddać w nich ważny głos. Poznaj ogólne zasady głosowania. Ten poradnik wyborczy rozwieje wszystkie twoje wątpliwości. Jak głosować w wyborach?

Wybory parlamentarne 2023 - jak oddać ważny głos?

Gdy udasz się do wybranego lokalu wyborczego i komisja wyborcza zweryfikuje Twoje dane, wówczas otrzymasz kartę do głosowania. W jaki sposób oddać głos? W wyborach parlamentarnych głosujemy na osobę reprezentującą jeden komitet wyborczy. Może to być reprezentant partii lub koalicji wyborczej. Dla każdego komitetu zarezerwowana jest jedna strona z listą kandydatów do parlamentu. Należy postawić krzyżyk przy nazwisku dokładnie jednej osoby. Inaczej głos będzie nieważny. Nie można np. zakreślać swojego kandydata w kółko, czy wybierać więcej niż jedną osobę.