Nie tylko zmęczenie i senność. Te objawy sygnalizują, że potrzebujesz odpoczynku. Lepiej zwolnij tempo zanim nabawisz się groźnych chorób

Czym grozi przemęczenie?

Zmęczenie po wysiłku fizycznym czy intelektualnym nikogo nie dziwi, ale jeśli trwa całe tygodnie, a nawet miesiące i związane jest nie tylko z wyczerpaniem fizycznym, ale też psychicznym, oznacza przemęczenie. Chroniczne zmęczenie obniża wydajność całego organizmu. W mózgu zmniejsza się ilość wytwarzanych neuroprzekaźników, co skutkuje obniżeniem nastroju i koncentracji oraz problemami z pamięcią i uważnością. Spowalnia metabolizm, a podnosi się poziom kwasów tłuszczowych i glukozy we krwi, co prowadzi m.in. do zaburzeń odżywiania, zmiany wagi, wahania nastrojów, rozdrażnienia i zaburzeń w funkcjonowaniu układu sercowo-naczyniowego.

Masz takie objawy?To znaczy, że jesteś przemęczony, a Twój organizm potrzebuje odpoczynku.

Ciągłe zmęczenie prowadzi do przemęczenia i może niekorzystnie odbić się na stanie zdrowia oraz doprowadzić do rozwoju chorób takich, jak depresja, miażdżyca czy zaburzenia pracy serca.