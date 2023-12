Odkryj najlepsze pizzerie w Mszanie Dolnej. Gdzie wybrać się na pizzę w grudniu 2023?

Pizza neapolitańska robiona jest z leżakującego, wyrośniętego ciasta. Zajmuje to od 24 do 48 godzin. Do jego wyrobienia używa się odrobiny drożdży, wody, mąki. Placki formuje się w taki sposób, żeby wypchnąć powietrze na boki, co powoduje, że po wypieku są one bardziej puszyste. Podczas wyrabiania trzeba pamiętać, aby grubość ciasta nie miała więcej niż 3 mm. Wypiek trwa 60-90 sekund, odbywa się on w piecu rzemieślniczym, w temperaturze powyżej 450 stopni.

Historia pizzy zaczęła się oczywiście w Neapolu i sięga XVIII wieku. W tamtych czasach powstały pierwsze pizzerie, powszechnie dostępne, w których serwowano płaskie, drożdżowe placki z sosem pomidorowym, serem i ziołami. Danie to przypadło do gustu królowi Ferdynandowi I, a ten spopularyzował je jeszcze bardziej. Jego następca wprowadził przysmak na dwór.

Legenda głosi, iż pizza Margherita związana jest z imieniem królowej Małgorzaty Sabaudzkiej. W 1889 roku jeden z szefów kuchni przyrządził jej nowe danie, pizzę z mozzarellą. Królowa była nią zachwycona i od tego momentu tak zaczęto ją nazywać.

Popularność tego przysmaku ograniczona była jedynie do Neapolu. Jednak pod koniec XIX wieku migracja zarobkowa do Ameryki znacznie się rozwinęła, robotnicy przenieśli ją również za ocean. Pierwsza pizzeria w Nowym Jorku powstała w 1905 roku. W innych regionach Włoch do mody pizza weszła dopiero po II wojnie światowej. Stamtąd właśnie w 1974 roku przywieziono pomysł powstania pierwszej pizzerii w Polsce.

