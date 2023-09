Prasówka tygodniowa z 17.09.2023 w Mszanie Dolnej. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Mszana Dolna, 17.09.2023. 10.09 - 16.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Norbert Huber potężnymi serwami, asami serwisowymi i mocnymi atakami poprowadził reprezentację Polski do historycznego sukcesu - złotego medalu i zwycięstwa w Mistrzostwach Europy w siatkówce! Na boisku jest nie do zatrzymania. A jaki jest prywatnie? To bardzo cieka postać. Lubi psy, tatuaże i… strzelanie z pistoletu. Jak żyje i mieszka Norbert Huber, świecąca gwiazda polskiej siatkówki? Zobaczcie prywatne zdjęcia!

W Będzieszynie (powiat brzeski) na drodze krajowej nr 75 doszło w piątek 15.09 do poważnego wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Podróżowało nimi jedenaście osób, w tym dzieci. Poszkodowanych zostało jedenaście osób, w tym dwie ciężko. Na miejsce skierowano ogromne siły i środki: sześć karetek pogotowia i dwa śmigłowce LPR. Droga była zablokowana przez ok. 4 godziny.