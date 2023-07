Prasówka tygodniowa z 23.07.2023 w Mszanie Dolnej. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Dwa samochody ossobowe zderzyły się czołowo na drodze w miejscowości Wola Skrzydlańska w gminie Dobra. Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w piątek, 21 lipca, około godz. 8.20. Policja ukarała sprawczynię kolizji mandatem.

Kąpieliska otwarte w Mszanie Dolnej 23.07.2023 które? W całej Polsce sezon pływacki na otwartych obiektach trwa od 1 czerwca do 30 września. Chcesz mieć pewność, że Twoje ulubione kąpielisko jest dziś otwarte? Sprawdź naszą listę czynnych obiektów. Upewnij się, jakie warunki panują na kąpieliskachw Mszanie Dolnej. Niezbędne informacje dotyczące kąpielisk w Twojej okolicy znajdziesz w naszym artykule. Zobacz listę kąpielisk otwartych w Mszanie Dolnej.

Gdy po otwarciu ścieżki w koronach drzew w Ciężkowicach tłok nieco zmalał, można było w pełni delektować się spacerem wśród zieleni i krajobrazów. Zobaczcie, co oferuje najnowsza turystyczna atrakcja Małopolski.

Tygodniowa prasówka 23.07.2023: 16.07-22.07.2023 Mszana Dolna: pozostałe wydarzenia

Mieszkanka Chełmka straciła ukochanego kota. Karmiła go świeżym mięsem drobiowym. Podejrzenie padło na produkt kupiony w miejscowym sklepie sieci Lidl. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa Kraków - Śródmieście. Sanepid nie zbadał pozostałej części mięsa, bo gdy inspektorzy razem z policją dotarli do sklepu, nie było już tej partii towaru. Niemniej, jak podkreśla Sanepid, nie wolno spożywać mięsa drobiowego na surowo, bo to niesie ryzyko wielu chorób.