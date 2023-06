Prasówka z całego tygodnia 11.06.2023 w Mszanie Dolnej. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Lotto. W Eurojackpot możesz wygrać 440 milionów złotych. We wtorek (13.06.2023 roku) jest losowanie. Jakie liczby wygrywają w Eurojackpot? Sprawdź w fotogalerii! Jakie i gdzie były największe wygrane w Eurojackpot? Zobacz w fotogalerii! Te wygrane robią wrażenie. Mając takie pieniądze, można nie martwić się o przyszłość.

Przeczytaj gdzie zjeść najlepszą pizzę w Mszanie Dolnej. To bez wątpienia danie uwielbiane na całym świecie. Na pewno każdy choć raz w życiu jej spróbował, a wielu na zawsze zostało jej fanami. Sprawdź, gdzie oraz jakie rodzaje pizzy znajdziesz w pizzeriach w Mszanie Dolnej. Przejdź do katalogu firm i poszukaj swojej ulubionej.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Mszanie Dolnej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 coraz bliżej. Na 16 dni przed startem imprezy po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowane zostały medale, które otrzymają najlepsi zawodnicy rywalizacji zaplanowanej na 21 czerwca - 2 lipca. Uroczystość odbyła się w w Kopalni Soli Wieliczka.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Mszany Dolnej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.05 a 3.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pierwszy transport do KL Auschwitz przyjechał 83 lata temu. To byli Polacy. W rocznice otworzą Centrum Obsługi Odwiedzających”?