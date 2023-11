Prasówka z całego tygodnia 12.11.2023 w Mszanie Dolnej. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Nowoczesne formy nauki stały się codziennością wielu szkół oraz domów. Nawet 47 proc. osób uważa, że korepetycje oraz zajęcia edukacyjne online mogą być równie skuteczne, jak te prowadzone stacjonarnie. Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez polską firmę ClickMeeting, niemal połowie Polaków zdarza się korzystać z kursów lub aplikacji do nauki online. Jak Polacy oceniają nauczanie online?

Jeszcze w tym roku krakowski oddział Agencji Mienia Wojskowego wystawi na sprzedaż kamienicę w centrum Nowego Sącza, grunty w Miłkowej w okolicy Jeziora Rożnowskiego w Beskidzie Sądeckim oraz działki w podkrakowskich Niepołomicach. Ceny wywoławcze wahają się od 190 tys. do 880 tys. zł. AMW oferuje też lokal do wynajęcia w Brzesku. Zyski ze sprzedaży zbędnych wojsku nieruchomości Agencja przeznaczy na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem Sił Zbrojnych RP.

Rozsiewacz do nawozów mineralnych należy do podstawowych urządzeń w gospodarstwie rolnym i trudno dziś wyobrazić sobie bez niego pracę. Na ogół im nowocześniejszy, tym bardziej precyzyjny. Sprawdzamy, ile kosztuje rozsiewacz talerzowy i ten pneumatyczny.

W poniedziałek o godz. 20 prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie, w którym poinformował, komu zamierza powierzyć misję tworzenia rządu w tzw. pierwszym kroku. - Po spokojnej analizie postanowiłem powierzyć misję formowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu - oznajmił. Jeszcze przed godziną 20 pojawiły się doniesienia medialne, zgodnie z którymi miałby ją otrzymać premier Mateusz Morawiecki, a Marszałkiem Seniorem miałby zostać Marek Sawicki z PSL. Orędzie prezydenta je potwierdziło.

Do tragedii doszło na budowie w Wieliczce przy ul. Dembowskiego. Jedna osoba nie żyje, to 51-letni pracownik firmy budowlanej, natomiast trzy osoby zostały zakleszczone w kontenerze pracowniczym i zostały ranne. Do tego dramatycznego wypadku doszło w poniedziałek, 6 listopada około południa. Przewrócił się duży dźwig - żuraw pracujący na budowie nowego obiektu sądu. Na dźwigu w momencie jego upadku były trzy osoby. Dwie w kabinie, którym nic się nie stało i jednana na konstrukcji, która zginęła.