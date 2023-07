Prasówka z czerwca 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Mszanie Dolnej? Bądź na bieżąco

Odkryj gdzie możesz się wybrać na pizzę w Mszanie Dolnej. To niewątpliwie danie uwielbiane na całym świecie. Prawdopodobnie każdy choć raz w życiu jej spróbował, a wielu pozostało jej fanami na zawsze. Sprawdź, gdzie oraz jakie rodzaje pizzy serwują pizzerie w Mszanie Dolnej. Przejdź do katalogu firm i wybierz ulubioną.

Popadało, więc grzybiarze przestępują z nogi na nogę. My zaś uznaliśmy, że nie można wiecznie korzystać tylko z opowieści o tym, kto, co i gdzie znalazł. Trzeba w końcu samemu pójść w las. Więc umówiliśmy się na rekonesans uczestniczący. Przewodnikiem nie mógł być nikt inny, jak Eugeniusz Liana. Godzina zbiórki – 5.30. Cel – gmina Lipinki, pogranicze Pagorzyny i Wójtowej.

Wyłączony z ruchu pod koniec maja odcinek DK 28 w Kasinie Wielkiej nie zostanie warunkowo dopuszczony do użytkowania. Małopolski Inspektor Nadzoru Budowlanego, po analizie wstępnej opinii geotechnicznej wykonanej na zlecenie GDDKiA, nie zgodził się na wprowadzenie ruchu wahadłowego. Jest obawa, że osuwisko może się znów uaktywnić.

Nadchodzi wyczekiwany przez wielu moment. Już 1 lipca 2023 roku w Polsce zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego z powodu koronawirusa. Do tej decyzji przyczyniła się obecna sytuacja epidemiczna. Nadchodzące zmiany dotyczą wszystkich mieszkańców Polski. O jakie zmiany chodzi?

Około 7 tysięcy sportowców z 48 krajów będzie rywalizowało w 29 dyscyplinach w 25 różnych lokalizacjach, a przy obsłudze zawodów zaangażowanych zostanie ponad 8500 wolontariuszy – Igrzyska Europejskie to najważniejsza tegoroczna impreza sportowa rozgrywana w Polsce. Transmisje od 21 czerwca do 2 lipca będą dostępne tylko w TVP1, TVP Sport, na stronie TVPSPORT.PL oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Relacja na żywo z ceremonii otwarcia odbędzie się w środę 21 czerwca od godziny 20:25 w TVP1.

Dariusz Pachut, pochodzący z Zabrzeży obok Łącka partner Dody, to człowiek szukający sportowych, eksploracyjnych wyzwań. Od kilku dni przebywa w Peru wraz z ekipą "Oshee Slide Chalenge". Udało im się dokonać czegoś niebywałego. Zdobyli wodospad Yumbilla (895 m) i zjechali z niego na linach. To czwarty, z 10 najwyższych na świecie, który ekipa projektu "Korony Wodospadów" ma na swoim koncie. Akcja była bardzo ciężka, ale dali radę!

Małopolska policja poszukuje osób, które są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków oraz czerpanie korzyści majątkowych z handlu środkami odurzającymi. Wśród poszukiwanych znalazły się również te osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Część z tych osób poszukiwana jest również dodatkowo listami gończymi na podstawie innych paragrafów. Widziałeś kogoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Daj znać śledczym! Zdjęcia i dane poszukiwanych w naszej galerii pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl i zostały pobrane 14 czerwca 2023 roku.

8 mln zł – taka suma może trafić w tym roku na turystykę społeczną. Odpowiednie środki na jej rozwój przekaże Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, którym włada minister sportu i turystyki. - Chodzi nam o to, aby turystyka była dostępna dla wszystkich Polaków – podkreślił Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. W Mszanie Dolnej, podczas wspólnego posiedzenia Rady Ekspertów do spraw Turystyki przy Ministrze Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej, dyskutowano również o Zagórzańskich Dziedzinach, Myślenickiej Bramie Beskidów, a także budowie schronisk i schronów turystycznych w Beskidach.

Benefity najbardziej pożądane przez pracowników w Polsce. Sprawdź, czy są też na Twojej liście. Wszelkiego rodzaju dodatki do pensji mogą skutecznie zwiększyć satysfakcję z pracy. Polacy doskonale zdają sobie z tego sprawę – według raportu Enter The Code na ich obecność w firmie zwracają uwagę aż 3 na 4 osoby szukające zatrudnienia. Platforma Preply.com przyjrzała się dostępnym badaniom i sprawdziła, które benefity są najbardziej lubiane. Zobacz, czy skusiłyby również Ciebie.

Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 coraz bliżej. Na 16 dni przed startem imprezy po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowane zostały medale, które otrzymają najlepsi zawodnicy rywalizacji zaplanowanej na 21 czerwca - 2 lipca. Uroczystość odbyła się w w Kopalni Soli Wieliczka.

