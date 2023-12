Prasówka z listopada 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w listopadzie czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Mszany Dolnej najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Te dzieci z powiatu limanowskiego zostały zgłoszone do akcji Świąteczne Gwiazdeczki”?

Przegląd listopada 2023 w Mszanie Dolnej: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Te dzieci z powiatu limanowskiego zostały zgłoszone do akcji Świąteczne Gwiazdeczki Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu limanowskiego, które biorą udział w akcji Świąteczne Gwiazdeczki. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 50 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny! 📢 Żyj jak szlachcic! Oto przepiękne dworki i pałacyki wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Przegląd ofert, zdjęć i cen A gdyby tak zamiast w domu lub ciasnym mieszkaniu, zamieszkać w dworku, zabytkowej willi lub pałacu? W malowniczych zakątkach Małopolski czekają przepiękne budynki z duszą i tradycją, w których można poczuć się po królewsku. Niektóre z nich wymagają remontu, jednak gdyby przywrócić im dawną świetność, zachwyciłyby każdego. Prezentujemy najciekawsze z nich.

📢 Wieża widokowa na Malniku w Muszynie będzie oddana do użytku jeszcze w tym tygodniu. Na tę atrakcję czekają mieszkańcy i turyści Na górze Malnik w Muszynie zakończyły się już prace przy budowie wieży, choć nie jest ona jeszcze oficjalnie otwarta to wiele osób już z niej korzysta. Już za kilka dni gminie uda się zdobyć pozwolenie na użytkowanie. Nowa atrakcja uzdrowiska mierzy 42 metry i króluje ponad koronami drzew zapewniając fantastyczne widoki na Tatry.

Prasówka grudzień Mszana Dolna: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Mszany Dolnej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jedni odliczają do otwarcia sezonu zimowego, drudzy ruszyli z naśnieżaniem stoków. Lada dzień będzie można wyskoczyć na narty Centrum Sportów Zimowych Master Ski w Tyliczu w sobotę, 25 listopada, planuje oficjalnie rozpocząć sezon zimowy. Naśnieżanie rozpoczęto też na Jaworzynie Krynickiej oraz w ośrodku Kasina Ski w Kasinie Wielkiej. Pozostałe stacje czekają, ale kuszą promocyjnymi cenami karnetów.

📢 Magia wspólnego czytania. Jak książki wpływają na rozwój dziecka? Czy pamiętasz swój pierwszy kontakt z literaturą? Być może była to bajka czytana przez rodziców przed snem, która przenosiła Cię do świata pełnego przygód. Te chwile nie tylko budowały bliskość z rodzicami, ale także rozbudzały wyobraźnię i ciekawość świata, wspierały Twój rozwój. W dobie powszechnej cyfryzacji warto przypomnieć, jak wiele korzyści niesie ze sobą czytanie dzieciom tradycyjnych książek. Podkreśla to kampania „Mała książka – wielki człowiek”. 📢 Tędy tiry już nie przejadą. Nieoficjalny objazd osuwiska na DK 28 w Kasinie Wielkiej z zakazem dla samochodów ciężarowych Kierowcy samochodów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 15 ton, nie mogą korzystać z nieoficjalnego objazdu osuwiska na DK 28 w Kasinie Wielkiej, który prowadził drogami powiatowymi. Wprowadzono zakaz aż do przywrócenia ruchu na wyłączonym z użytkowania odcinku drogi krajowej.

📢 Sławomir i Kajra dawniej. Tak wyglądali zanim zyskali sławę. Duża zmiana! Popularny gwiazdor i jego żona na archiwalnych zdjęciach Sławomir Zapała oraz jego żona Kajra od kilku lat cieszą się niesłabnącą popularnością. „Miłość w Zakopanem”, ,,Weselny Pyton” przyniosły Sławomirowi ogromną popularność. Małżeństwo na przestrzeni lat bardzo się zmieniło. Jak kiedyś wyglądali Sławomoir i Kajra? Zobaczcie ich na zdjęciach sprzed lat. 📢 Zdobyła srebro Mistrzostw Świata bikini fitness: uczucie nie do opisania. 18-letnia Martyna pokazała wielką formę w Hiszpanii! 18-letnia gimnastyczka Martyna Kaleta z Kasiny Wielkiej, członkini Klubu Sportowego Lady Fitness Myślenice, sięgnęła właśnie po kolejny sukces w swojej pięknej sportowej przygodzie. Po tym jak w listopadzie ub. roku wywalczyła srebrny medal Pucharu Świata Fitness, teraz jako reprezentantka Polski na imprezie IFFB World Championships Body Building, Fitness & Fitness Challenge – Mistrzostwach Świata w kulturystyce i fitness, przywiozła z hiszpańskiej Santa Susanny kolejne srebro, ale w konkurencji, na której zależało jej najbardziej.

📢 Marcelina „Mery” Czepiel, kierowczyni rajdowa rodem z Małopolski gościem „Pytania na Śniadanie” TVP Marcelina „Mery” Czepiel była dziś gościem programu „Pytanie na Śniadanie” emitowanego na antenie TVP. Kierowczyni rajdowa rodem ze Szczyrzyca w powiecie limanowskim podzieliła się swoją wiedzą na temat kierowania samochodem. Tematem wejścia były trudniejsze egzaminy na prawo jazdy. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje nieruchomości w Małopolsce. W ofercie Nowy Sącz, Miłkowa, Niepołomice i Brzesko Jeszcze w tym roku krakowski oddział Agencji Mienia Wojskowego wystawi na sprzedaż kamienicę w centrum Nowego Sącza, grunty w Miłkowej w okolicy Jeziora Rożnowskiego w Beskidzie Sądeckim oraz działki w podkrakowskich Niepołomicach. Ceny wywoławcze wahają się od 190 tys. do 880 tys. zł. AMW oferuje też lokal do wynajęcia w Brzesku. Zyski ze sprzedaży zbędnych wojsku nieruchomości Agencja przeznaczy na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem Sił Zbrojnych RP.

📢 Ile kosztuje rozsiewacz do nawozów? Ceny nowych i używanych urządzeń zależą m.in. od wielkości Rozsiewacz do nawozów mineralnych należy do podstawowych urządzeń w gospodarstwie rolnym i trudno dziś wyobrazić sobie bez niego pracę. Na ogół im nowocześniejszy, tym bardziej precyzyjny. Sprawdzamy, ile kosztuje rozsiewacz talerzowy i ten pneumatyczny. 📢 Śmiertelny wypadek na budowie sądu w Wieliczce. Dźwig przewrócił się na kontener pracowniczy, jedna osoba nie żyje. Zobacz wideo Do tragedii doszło na budowie w Wieliczce przy ul. Dembowskiego. Jedna osoba nie żyje, to 51-letni pracownik firmy budowlanej, natomiast trzy osoby zostały zakleszczone w kontenerze pracowniczym i zostały ranne. Do tego dramatycznego wypadku doszło w poniedziałek, 6 listopada około południa. Przewrócił się duży dźwig - żuraw pracujący na budowie nowego obiektu sądu. Na dźwigu w momencie jego upadku były trzy osoby. Dwie w kabinie, którym nic się nie stało i jednana na konstrukcji, która zginęła.

📢 Czerwona zorza polarna nad Krakowem i Małopolską. Spektakularne zjawisko na niebie. Zdjęcie z samolotu przebiło wszystko Zdjęcia czerwonej zorzy polarnej nad Krakowem i Małopolską zalały w niedzielę wieczorem internet. Nasi Czytelnicy chwalą się fotograficznymi zdobyczami, mamy też obrazy zarejestrowane przez kamery w Obserwatorium Astronomiczym UKEN na Suchorze w Gorcach. Prawdziwą perłę pokazał w mediach społecznościowych Sebastian Kurda, pilot PLL LOT. Jego zdjęcie Krakowa z samolotu po prostu zapiera dech w piersiach. 📢 Kordian, sądecka gwiazda disco polo, pała miłością do muzyki i samochodów. Zobaczcie jakie piękne i nietypowe pojazdy posiada Kordian, to pseudonim sceniczny mieszkającego w Żeleźnikowej Wielkiej pod Nowym Sączem Wacława Cieślika, gwiazdy nurtu disco polo. Muzyka to wielka pasja Kordiana, który miłością pała także do motoryzacji. Jest właścicielem m.in. tira, forda ram, ciągnika ursus a od niedawna także dwóch nestor baronów. Zobaczcie jakie pojazdy posiada sądecka gwiazda disco polo.

📢 Przewroty – nagroda od Centrum Nauki Kopernik Trwa rok kopernikański. Z okazji 550. rocznicy urodzin naszego patrona, ustanawiamy nagrodę Przewroty, którą co roku będziemy przyznawać nowatorskim inicjatywom edukacyjnym. 📢 Smogowy raport miast Polski. Małopolskie miejscowości w czołówce niechlubnego rankingu W opublikowanym przez Polski Alarm Smogowy tegorocznym rankingu najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w Polsce po raz kolejny zwyciężyła Nowa Ruda, zdobywając pierwsze miejsce w trzech kategoriach: liczba dni smogowych, stężenia PM10 oraz stężenia benzo(a)pirenu. W czołówce smogowych rekordzistów znalazły się również Nowy Targ, Sucha Beskidzka, Nowy Sącz czy Żywiec. Najnowszy ranking został opracowany na podstawie danych Głównego Inspektoratu Ochrony środowiska za rok 2022.

📢 Przegląd prasy z października 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Mszanie Dolnej? Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w październiku czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Mszany Dolnej najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zofia Jastrzębska prywatnie. Tak żyje gwiazda serialu Infamia, która rolą Gity rzuciła na kolana cały świat. Lubi podróże i… surfowanie! ”?

