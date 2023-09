Prasówka z sierpnia 2023. Sprawdź, co działo się w Mszanie Dolnej. Czy jesteś na bieżąco?

League of Legends od studia Riot Games wzbogaci się o nową postać imieniem Briar. To dziecięco-dziewczęca wampirzyca rodem z anime i wygląda dziwacznie, ale przy tym ciekawie. Przekonajcie się sami i zobaczcie pierwsze spojrzenie na bohaterkę LoL na klimatycznym filmie wprowadzającym z historią postaci i nie tylko.

Nigdy nawet nie marzyła o takim sukcesie, jaki stał się właśnie jej udziałem. Mimo to twierdzi, że wcale się nie zmieniła i nadal jest „tą samą Aśką co przedtem”.

Policja, rodzina i Fundacja Na Tropie im. Janusza Szostaka prowadzą poszukiwania 24-letniego Dawida Kubali. Mężczyzna 31 stycznia 2022 roku wyjechał do pracy do Holandii. Ostatni raz kontaktował się z bliskimi przed rokiem. Młody zaginiony pochodzi z Brzeska, ale w ostatnim czasie mieszkał też w Mszanie Dolnej.

Przed nami noc spadających gwiazd. Już w nocy z 12 na 13 sierpnia na nocnym niebie ujrzymy deszcz meteorów – i to bez specjalistycznego sprzętu. A to nie wszystko. Niedługo po tym wydarzeniu będziemy mogli podziwiać Superksiężyc. Kiedy oglądać Perseidy 2023? Gdzie najlepiej je obserwować? Jakie zjawiska astronomiczne czekają na nas w sierpniu? Sprawdźcie.

Kurki to nie tylko smaczne oraz lubiane, ale i zdrowe grzyby. Mają wiele cennych składników odżywczych i chociaż nalewka z kurek brzmi dziwnie, to jednak warto ją przygotować. To nie przypadek, że kurki nigdy nie bywają robaczywe. Zawdzięczają to składnikom, które odstraszają robaki i działają przeciwpasożytniczo. Dzięki temu nalewka z kurek zwalcza pasożyty ludzkie takie jak owsiki, glisty czy lamblie. Przygotuj więc kurkówkę samodzielnie z zaledwie dwóch składników. Wypróbuj przepis!

Wesele jak z bajki odbyło się w minioną sobotę (5 sierpnia) na sali dance w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Klubowicze mogli poczuć się jak na prawdziwym weselu, na którym króluje biesiadny klimat i taneczna muzyka. Nie mogło oczywiście zabraknąć najbardziej znanych zabaw weselnych, a o północy zorganizowano oczepiny. Zobaczcie, co tam się działo.