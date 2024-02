Prasówka ze stycznia 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Mszanie Dolnej? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Mszany Dolnej najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Droga S1 przebija się przez Beskidy i nabiera kształtów. Dla kierowców z Małopolski będzie bramą na południe Europy. Zdjęcia z powietrza”?

Przegląd stycznia 2024 w Mszanie Dolnej: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Droga S1 przebija się przez Beskidy i nabiera kształtów. Dla kierowców z Małopolski będzie bramą na południe Europy. Zdjęcia z powietrza Budowa obejścia Węgierskiej Górki w ciągu drogi S1 to jedna z kluczowych inwestycji na południu Polski. Wraz z brakującym odcinkiem "jedynki" od Mysłowic do Bielska, której realizacja także trwa, stanie się dla kierowców z Małopolski zachodniej bramą na południe Europy. Zobaczcie galerię ze zdjęciami trasy z powietrza na początku stycznia 2024 udostępnionymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 📢 Rekord 32. Finału WOŚP padł w Krakowie? Do puszek wolontariuszek wrzucił sto tysięcy zł! Wiemy, kim jest darczyńca To się nazywa hojność! Wolontariusze kwestujący dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Rynku Głównym ten dzień zapamiętają na długo. Nie tylko ze względu na atmosferę, jak towarzyszy finałom WOŚP, ale także z uwagi na niezwykłą hojność jednego z darczyńców. Starszy mężczyzna do puszek kwestujących wrzucił sto tysięcy zł! Po czasie okazało się, że to... przebrany youtuber z Krakowa Budda, czyli Kamil Labudda, który już wcześniej zasłynął wysokimi wpłatami na WOŚP.

📢 WOŚP gra w Nowym Sączu, ale też w całym regionie. Na ulicach można spotkać wolontariuszy z puszkami i czerwonymi serduszkami Od rana na ulicach Nowego Sącza, Muszyny, Krynicy-Zdroju, Limanowej, Mszany Dolnej, ale także mniejszych miejscowości całego Subregionu Sądeckiego można spotkać wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku ogólnopolska zbiórka prowadzona jest pod hasłem „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych”.

Prasówka luty Mszana Dolna: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Mszany Dolnej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 „Ferie na MAXXa” na stoku Kasina Ski. Będzie jazda na nartach, darmowa pizza, konkursy z nagrodami i impreza z DJ-em Stacja radiowa RMF MAXX odwiedza najpopularniejsze polskie stoki narciarskie, skąd nadaje program na żywo. W sobotę, 27 stycznia, radiową ekipę z „Ferie na MAXXa” spotkać będzie można na stoku Kasina Ski w Kasinie Wielkiej. Na turystów i mieszkańców czekać będzie mnóstwo atrakcji.

📢 Nauczyciel od WF-u gwiazdą studniówki! Tym tańcem zyskał szacunek. „Ale pan wywija fajnie”. Zobacz wideo Studniówkowy szał wciąż trwa. W sieci pojawiają się nagrania z kolejnych maturalnych balów. Tym razem uznanie zdobył nauczyciel, który pokazał swoje umiejętności taneczne na studniówce swoich uczniów. Talent wufeisty robi wrażenie. Ten popis jest naprawdę warty uwagi, zobaczcie. 📢 Koncerty w Tauron Arenie Kraków 2024. Ceny biletów na TOOL, Sanach czy Jonas Brothers. Tyle trzeba zapłacić Jakie są ceny koncertów gwiazd w 2024 roku? Nowy rok to nowe koncerty. Już niedługo krakowską scenę w Tauron Arenie opanują gwiazdy światowego formatu, ale też polscy artyści których pokochały miliony. Na liście nadchodzących wydarzeń możemy zobaczyć zapowiedzi koncertów takich sław jak TOOL, Sanach, Thirty second to Mars, Jonas Brothers i wiele innych. Sprawdziliśmy ile trzeba zapłacić za możliwość zobaczenia swojej gwiazdy na żywo. Ceny niektórych mogą przyprawić o zawrót głowy. Zobaczcie sami!

📢 WOŚP 2024. Można wylicytować stanowisko asystenta małopolskiego wojewody. „Drzwi gabinetu stoją otworem...” Dzień w roli asystenta wojewody – taką licytację na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2024 organizuje Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Rozpoczęta kilka dni temu od symbolicznej złotówki aukcja cieszy się niemałym zainteresowaniem. Na dziś uczestniczy w niej kilkanaście osób, a kwota proponowana za jednodniowy „staż” u szefa regionu sięga 1000 zł (dane na 23 stycznia po południu). 📢 Ile pieniędzy dać do koperty dla księdza po kolędzie? Takie kwoty Małopolanie wkładają do kopert! Styczeń to w małopolskich parafiach czas wizyt duszpasterskich, trwają one święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego). Kolęda to dla większości katolików jedyna okazja w roku do zaproszenia księdza do swoich domów i mieszkań. Wierni przed wizytą duszpasterską przygotowują swoje mieszkania. Sprzątają, a w pomieszczeniach, gdzie przyjmą kapłana rozścielają biały obrus na stołach i ustawiają krzyże z zapalonymi świecami. Parafianie przed kolędą zaglądają również do portfela i przygotowują koperty dla księży w ramach ofiary na potrzeby Kościoła. Każdego roku wierni zastanawiają się, czy dać księdzu pieniądze, a jeśli tak, to ile włożyć pieniędzy do koperty.

📢 Nowy węzeł na zakopiance. Zlikwidują światła na wjeździe do Myślenic, będzie bezkolizyjne skrzyżowanie. Umowa podpisana Nowa inwestycja na zakopiance rozpoczyna się w Myślenicach. Na drodze krajowej nr 7 powstanie węzeł, zastąpi on dotychczasowe skrzyżowanie zakopianki z ul. Sobieskiego. Przetarg zakończył się i umowa została podpisana. Przy tej inwestycji powstanie również kładka dla pieszych na wysokości przystanku Tarnówka. Dzięki realizacji zadania zostanie zlikwidowana sygnalizacja świetlna na wjeździe do Myślenic. 📢 Najlepsze termy w Polsce wg. Travelist. W TOP 10 znalazło się aż sześć kompleksów z basenami z gorącą wodą z Małopolski. Ferie 2024 W zimne, ponure dni dobrze jest się wygrzać i wykąpać w cieplutkiej wodzie. I nie chodzi tu o wannę, a termy. W najnowszym rankingu portalu podróżniczego Travelist.pl wśród 10 najpopularniejszych w Polsce wymienianych jest aż sześć Małopolskich. W "TOP 10" są też kompleksy basenowe z Wielkopolski, Dolnego Śląska, okolic Łodzi i Kielc.

📢 Top 10 sanatoriów w Krynicy-Zdroju według Google. Kuracjusze najlepiej ocenili te obiekty lecznicze w znanym uzdrowisku. Zobacz ranking Krynica-Zdrój słynie z leczniczych wód, wspaniałych widoków, górskiego powietrza i obiektów sanatoryjnych, w których kuracjusze mogą zregenerować siły i leczyć dolegliwości. Zabiegów, które dobrze wpływają na samopoczucie jest tam wiele tak samo jak obiektów, które leczenie i pobyt oferują. Wybraliśmy top 10 najlepiej ocenianych sanatoriów w Krynicy-Zdroju według opinii w Google. Pod uwagę braliśmy obiekty, które miały ocenę powyżej czterech gwiazdek i przynajmniej 20 opinii. 📢 Plebiscyt Edukacyjny. Poznaj najlepszych nauczycieli w Małopolsce Dziś wielki finał naszej akcji: Plebiscyt Edukacyjny 2023 rozstrzygnięty! Poznajcie zwycięzców Plebiscytu Edukacyjnego! W szacownych murach Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, mieliśmy zaszczyt gościć laureatów Plebiscytu Edukacyjnego z Małopolski. Kto został najlepszym nauczycielem? Które przedszkole, szkoła i uczelnia okazały się najpopularniejsze? Który nauczyciel zdobył największe uznanie? Zobacz naszą relację.

📢 Joanna Kulig dołączyła do Amerykańskiej Akademii Filmowej. Będzie miał wpływ na to, kto dostanie Oscara. Kolejny sukces sądeczanki Dokonania Joanny Kulig zasługują na podziw. Zdolna aktorka z Muszynki niedaleko Krynicy-Zdroju od jakiegoś czasu podbija świat kina. Docenili ją za oceanem a jej kariera nabiera rumieńców. Gra u boku znanych aktorów, a także ma swoje miejsce w Alei Gwiazd w Cannes. Teraz już oficjalnie dołączyła do Amerykańskiej Akademii Filmowej i pokazała, jak wyglądają kulisy pracy przy nadchodzącej ceremonii wręczenia Oscarów. 📢 Niezwykły pogrzeb ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, znanego duchownego, brata niepełnosprawnych. Na cmentarzu zapłonęły nawet race Czwartek, 18 stycznia, był drugim dniem ceremonii pogrzebowych ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. O godzinie 10 wprowadzono trumnę do kościoła pw. św. Brata Alberta w Radwanowicach. To w tej miejscowości żył ks. Tadeusz, tu pracował, pełnił posługę i tu chciał być pochowany. Pochowany został na cmentarzu w sąsiedniej Rudawie. Zmarłego ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, prezesa tej fundacji pochowano w grobowcu śp. Zofii Tetelowskiej, właścicielki dworu w Radwanowicach, która oddała ten swój majątek, żeby powstała placówka dla osób niepełnosprawnych. W drugi dzień pogrzebu uroczystościom przewodniczył ks. bp. Damian Muskus, biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej. Modlitwy odbywały się w obrządkach łacińskim i ormiańskim.

📢 Modlitewne pożegnanie ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego w Radwanowicach. "Tadziu, Tobie obiecuję, będziemy dbali o to miejsce" Wokół trumny zmarłego ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego gromadziły się osoby niepełnosprawne, przybyłe z wielu stron kraju. W kościele pw. św. Brata Alberta w Radwanowicach w środę, 17 stycznia 2024 r. rozpoczęły się dwudniowe uroczystości pogrzebowe kapłana, duszpasterza osób niepełnosprawnych i ich wielkiego przyjaciela. Teraz oni przyszli go pożegnać i modlić się za niego. A wraz z nimi najbliżsi, rodzina ks. Tadeusza. Przybyło także ponad 50 kapłanów z Krakowa i odległych stron, nie tylko Małopolski.

📢 Czy da się tanio spędzić ferie w Krynicy-Zdroju? Ceny skipassów, posiłków, noclegów i atrakcji w najsłynniejszym uzdrowisku? Sprawdziliśmy Krynica-Zdrój na ferie 2023? Czemu nie, to podobno tańsza alternatywa dla Zakopanego, która ma doskonałe stoki narciarskie, hotele i pensjonaty oraz atrakcje, których może pozazdrościć Podhale. Śniegu tam nie brakuje a oferta turystyczna jest bardzo bogata. Ile zapłacimy za obiad, karnety narciarskie, dodatkowe atrakcje czy noclegi?

📢 Nadchodzi znów wielki mróz. Już jest ślisko i niebezpiecznie na drogach Krakowa i Małopolski Mieliśmy chwilę cieplejszej zimy, ale znów nadchodzą spore mrozy. W nocy, może być nawet minus 11 stopnii. Problemy może zaliczyć komunikacja miejska - Mieliśmy już jedną awarię, a z powodu śliskiej nawierzchni skrócona została linia aglomeracyjna. Im bliżej nocy, takich zdarzeń może być więcej. Pogoda w Krakowie i Małopolsce nie rozpieszcza. Na drogach już spore korki i wypadki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenie przed oblodzeniami. Po opadach mokrego śniegu nawierzchnie dróg i chodników będą zamarzać, może zrobić się ślisko i niebezpiecznie. Ostrzeżenie obowiązuje do środy, 17 stycznia, do godz. 9.00. 📢 Sezon studniówkowy w pełni! Ten nietypowy polonez na studniówce podzielił internautów. Jedni są zachwyceni, inni zniesmaczeni. Jak wyszło? Studniówki 2024 trwają! Tegoroczni maturzyści są w zabawowym nastroju. Niektórzy już po balu maturalnym, inni niecierpliwie czekają. Obowiązkowym elementem każdej studniówki jest polonez, który rozpoczyna bal. Trochę inaczej do tematu podeszli uczniowie jednej ze szkół średnich, którzy zatańczyli bardzo nietypowy taniec. Internauci są podzieleni. Nie wszystkim przypadł do gustu ten pomysł. Zobaczcie, jaki taniec zaprezentowano na studniówce 2024.

📢 Małopolskie akcenty na licytacjach dla WOŚP. Narty od Justyny Kowalczyk, lot szybowcem, przejażdżka maluchem, motocykl z 1966 roku Na portalu Allegro trwają aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku fundacja zbiera środki na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc. Sprawdziliśmy małopolskie akcenty licytacji, a są to m.in. narty od mistrzyni Justyny Kowalczyk, odrestaurowany motocykl z 1966 roku od Sącz Bikers, lot szybowcem czy przejażdżka legendarnym Fiatem 126p z 1974 roku po Krakowie. Zobacz, co jeszcze oferują Małopolanie. 📢 Akt oskarżenia w sprawie zbiórki na seicento po zderzeniu z limuzyną rządową Beaty Szydło W sierpniu 2023 roku padły zarzuty, ale teraz do sądu skierowano akt oskarżenia. Chodzi o zarzuty przywłaszczenie pieniędzy przez Rafała B. Mężczyzna zorganizował internetową zbiórkę na zakup fiata seicento dla Sebastiana Kościelnika, który zderzył się w Oświęcimiu z kolumną rządową w lutym 2017 r. W jednym z aut jechała ówczesna premier Beata Szydło. Organizator zbiórki zapewniał, że zebrane pieniądze zostaną przekazane w całości kierowcy seicento. Ostatecznie Rafał B. zebranych 139 tys. zł nigdy nie przekazał właścicielowi seicento.

