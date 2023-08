Prognoza pogody na dzisiaj (14.08) dla Mszany Dolnej. Jaka będzie temperatura?

W najcieplejszym momencie dnia będzie dzisiaj 29°C w cieniu. Dzisiaj w nocy będziemy mieć ok. 18°C. Dzisiaj nie są spodziewane żadne opady. Nie musisz zabierać ze sobą parasola.

Zgodnie z prognozą pogody Mszany Dolnej, dzisiaj (14.08) wiatr może osiągnąć w porywach do 9 km/h. Tego wynikiem będzie odczuwalna temperatura, która wyniesie 32°C. Kierunek wiatru będzie południowo-zachodni.

Indeks promieniowania UV na dziś wynosi 8, co oznacza bardzo wysokie zagrożenie podczas przebywania na słońcu. Należy bardzo mocno zatroszczyć się o skórę, gdyż może wystąpić bardzo szybkie opalenie, a nawet oparzenie. Używaj kremów z filtrem nie mniejszym niż SPF20. Koniecznie załóż okulary przeciwsłoneczne i nakrycie głowy. Najlepiej ochraniaj ciało jasnymi ubraniami. Ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie.