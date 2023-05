Prognoza pogody na dzisiaj - 18.05 dla Mszany Dolnej. Jaka będzie pogoda w czwartek?

Prognoza pogody na dzisiaj (czwartek, 18.05) dla Mszany Dolnej

W szczytowym momencie w ciągu dnia temperatura powietrza osiągnie dzisiaj 8°C w cieniu. Dzisiaj w nocy będziemy mieć ok. 7°C. Dzisiaj prawdopodobieństwo wystąpienia opadów wynosi 74 %. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 0.9 mm deszczu. Pamiętaj, by mieć przy sobie parasolkę.