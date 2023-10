Przedszkola w Mszanie Dolnej w roku szkolnym 2024/2025. Adresy i kontakt do placówek

Wiek, w jakim można zapisać dziecko do przedszkola

Kiedy przeprowadzane są procesy rekrutacyjne do przedszkoli w Mszanie Dolnej?

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli trwają zwykle w początkowych miesiącach roku , na przełomie lutego i marca. Jest to uzależnione od danej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różne procesy rekrutacyjne. W tych pierwszych ustalane są odgórnie i znajdują się w ustawie, te niepubliczne zaś ustalają zasady samodzielnie i w każdej placówce mogą wyglądać inaczej.

Jak wygląda rekrutacja i gdzie możesz znaleźć informacje o tym?

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Mszanie Dolnej?

Edukacja przedszkolna pozostaje niezwykle ważna dla rozwoju dziecka. Jej głównym celem jest przygotowanie go do nauki w szkole. Oprócz tego, maluch chodząc do przedszkola uczy się funkcjonowania w grupie. Następuje u niego rozwój w obszarze społecznym i emocjonalnym. Uczy się tam, jak rozmawiać z rówieśnikami, wyrażać swoje emocje i potrzeby.

W przedszkolu dziecko uczy się funkcjonowania wśród rówieśników i zaczyna przyswajać reguły panujące w grupie - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Pozostaje to przestrzenią do rozwoju umiejętności z obszaru motoryki. Dzieci uczą się, jak bez pomocy dorosłych myć zęby, jeść, ubierać się, biegać, rysować. Zabawa w grupie przyczynia się do przyswojenia podstawowych zasad, jak wymienianie się zabawkami z innymi dziećmi, zabawa w zgodzie, empatyczne podejście do innych dzieci.