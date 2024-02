Przegląd prasy 15.02.2024 Mszana Dolna. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Mszany Dolnej

W poniedziałek, 12 lutego br., w godzinach porannych od 6:00 do 9:00 w Małopolsce, policjanci przeprowadzili cykliczne, ogólnowojewódzkie działania pt. „ALKOHOL I NARKOTYKI”. Na zawartość alkoholu przebadanych zostało ponad 14,5 tys. kierujących, ujawniając przy tym aż 26 prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu oraz 2 prowadzących pojazd pod wpływem narkotyków. Czy to dużo na prawie 15 tys. skontrolowanych kierujących? O 28 za dużo, bo każdy taki nieodpowiedzialny kierowca może być przyczyną śmierci na drodze i ludzkiej tragedii...

Trwają ferie w Małopolsce, to czas na uprawianie sportów zimowych. Na Sądecczyźnie działa dziesięć stacji narciarskich, z czego większość na terenie gminy Krynica-Zdrój. Ich przepustowość to 35 tys. narciarzy na godzinę. Gdzie wybrać się na narty w Małopolsce? Oto ranking stacji narciarskich w regionie sądeckim według opinii w Google. Są to małe oraz duże ośrodki. Zobacz, które z nich zyskały najlepsze opinie.