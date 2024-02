Przegląd prasy 16.02.2024 Mszana Dolna. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Mszany Dolnej

Prasówka Mszana Dolna 16.02: top 3 artykuły z wczoraj

Jesteś miłośnikiem górskich szlaków? Ferie to doskonały czas, aby zobaczyć góry w zimowej odsłonie, czyli tej, która według niektórych robi największe wrażenie. Zimowe wędrówki po górach to aktywność, której każdy powinien doświadczyć chociaż raz w życiu. Jeśli czujesz, że miasto cię przytłacza i chcesz poobcować z naturą, przedstawiamy 6 miejsc na górską wycieczkę w Małopolsce. Te miejsca to doskonała opcja na zimowy weekendowy wypad.