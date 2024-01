Przegląd prasy z tygodnia 14.01.2024. Co działo się w Mszanie Dolnej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Ks. Piotr Natanek, suspendowany kapłan z Grzechyni w Małopolsce, znów szokuje. Kolęduje u wiernych, których ma w całej Polsce i za granicą, ale nie odwiedza ich osobiście. Jak twierdzi sam Bóg "poustawiał mu system pracy" oraz obdarzył szczególnym błogosławieństwem "duchowego nawiedzania domów". Jak wyglądała taka kolęda? Przeczytajcie.

Styczeń to w małopolskich parafiach czas wizyt duszpasterskich, trwają one święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego). Kolęda to dla większości katolików jedyna okazja w roku do zaproszenia księdza do swoich domów i mieszkań. Wierni przed wizytą duszpasterską przygotowują swoje mieszkania. Sprzątają, a w pomieszczeniach, gdzie przyjmą kapłana rozścielają biały obrus na stołach i ustawiają krzyże z zapalonymi świecami. Parafianie przed kolędą zaglądają również do portfela i przygotowują koperty dla księży w ramach ofiary na potrzeby Kościoła. Każdego roku wierni zastanawiają się, czy dać księdzu pieniądze, a jeśli tak, to ile włożyć pieniędzy do koperty.