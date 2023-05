Przegląd prasy z tygodnia 14.05.2023. Co działo się w Mszanie Dolnej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Mszana Dolna, 14.05.2023. 7.05 - 13.05.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Nie ma żadnych wątpliwości, że Franciszkańska 3 to jeden z najbardziej znanych krakowskich adresów. To tutaj, od końca XIV wieku urzędują krakowscy biskupi. Pałac Biskupi jest największym po Wawelu pałacem krakowskim. Przejdź do galerii, by zobaczyć jak wyglądają wnętrza Kurii Metropolitalnej w Krakowie, w której mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski i sprawdź, jak od środka wygląda pomieszczenie, w którym znajduje się słynne okno papieskie.

Dowiedz się, gdzie znajdziesz najlepsze lody w Mszanie Dolnej. Z pewnością są przez wszystkich kojarzone z sezonem letnim. Kiedy na zewnątrz jest gorąco i słonecznie, mogą okazać się najlepszym sposobem na ochłodę. Zobacz jak powstały i gdzie pojawiły się po raz pierwszy. Zajrzyj do wizytówek i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Mszanie Dolnej.