Przegląd prasy z tygodnia 29.10.2023. Co działo się w Mszanie Dolnej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Mszana Dolna, 29.10.2023. 22.10 - 28.10.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zofia Jastrzębska prywatnie. Tak żyje gwiazda serialu Infamia, która rolą Gity rzuciła na kolana cały świat. Lubi podróże i… surfowanie! Zofia Jastrzębska wdarła się z przytupem do filmowego świata. Doskonałą rolą Gity w popularnym serialu Netflixa – Infamia, zachwyciła cały świat. Krytycy nie mogą nachwalić jej kreacji głównej postaci, a serial stał się tegorocznym hitem. Jaka prywatnie jest pochodząca z Krakowa Zofia Jastrzębska? To pewna siebie filigranowa brunetka, która uwielbia podróże, jazdę na snowboardzie oraz… surfowanie. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie, jak żyje na co dzień wschodząca gwiazda Netflixa! 📢 Wróg po śmierci przestawał być wrogiem. Cmentarze wojenne z I wojny to świadkowie historii i pięknie położone miejsca, zobacz Zaciekłe walki - ogromne straty w ludziach. Ponad 100 lat temu, na frontach I wojny światowej żołnierze ginęli masowo. Walczono nie na swojej ziemi, daleko od domu. Polityka i wojna rzuciła na tereny dawnej Galicji żołnierzy różnych narodowości z całej Europy. Wielu z nich pozostało już na zawsze. Teraz te cmentarze są w różnym stanie, ale łączy je jedno - nie ma tu bliskich, którzy by dbali o groby. Dlatego pamiętajmy o nich, zapalmy znicz pamięci.

📢 Pociągiem z Krakowa do Zakopanego w 90 minut. Jest harmonogram budowy linii kolejowej Podłęże-Piekiełko Linia kolejowa Podłęże-Piekiełko ma stanowić najszybsze połączenie Krakowa z Zakopanem i Nowym Sączem. Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło aktualny harmonogram dla realizacji tego przedsięwzięcia. Poszczególne odcinki kolejowej trasy mają być realizowane do 2030 roku.

Tygodniowa prasówka 29.10.2023: 22.10-28.10.2023 Mszana Dolna: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Mszanie Dolnej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak Wszystkich Świętych obchodzono niemal 100 lat temu. Zobacz archiwalne zdjęcia! Obchody święta Wszystkich Świętych sięgają swoją historią niemal do IV wieku. Początkowo był to dzień wspomnienia męczenników, z czasem jednak zmieniał swoją formę. Dzisiaj święto Wszystkich Świętych kojarzy się przede wszystkim z tłumami wiernych, którzy odwiedzają groby swoich bliskich modląc się za ich dusze. Jak niemal 100 lat temu obchodzono to święto? Czy coś się zmieniło? Zobaczcie archiwalne zdjęcia.

📢 Uwaga! Te leki GIF wycofał z aptek. Chodzi m.in. o sfałszowany Ozempic. Zobacz pełną i aktualną listę! 25.10.2023 Popularna maść do oczu, lek stosowany w leczeniu cukrzycy u osób dorosłych, czy lek przeciwkrwotoczny - to tylko niektóre z medykamentów, które w ostatnim czasie zniknęły z aptecznych półek również w aptekach w Małopolsce i Krakowie. Powód? Główny Inspektorat Farmaceutyczny zdecydował, że mają one zostać wycofane z rynku. Przygotowaliśmy zestawienie preparatów, które w ostatnim czasie dołączyły do czarnej listy GIF-u. To leki wycofane lub wstrzymane w obrocie. Sprawdź, czy nie masz usuniętych z aptek leków w domu i natychmiast je wyrzuć. 📢 Nie żyje Wanda Półtawska. Świadek historii, lekarka, przyjaciółka Jana Pawła II za kilka dni skończyłaby 102 lata W nocy z 24 na 25 października w Krakowie zmarła Wanda Półtawska – lekarz psychiatra, współpracowniczka i przyjaciółka Jana Pawła II, była więźniarka niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. 2 listopada skończyłaby 102 lata. W 2016 r. Wanda Półtawska została odznaczona Orderem Orła Białego. W maju ubr. Wandzie Półtawskiej przyznano tytuł Honorowej Obywatelki Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

📢 Kiedy wypłata pieniędzy za ekoschematy? Na tę część dopłat trzeba poczekać. ARiMR podaje termin W połowie października zaczęła się wypłata płatności bezpośrednich i obszarowych, jednak rolnicy niepokoją się tym, że nadal nieznane są ostateczne stawki dopłat w ramach ekoschematów. Kiedy pieniądze będą wypłacane rolnikom? Na to pytanie odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

