Przegląd tygodnia z 18.02.2024 w Mszanie Dolnej. Najważniejsze wydarzenia od 11.02 do 17.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Trwają ferie w Małopolsce, to czas na uprawianie sportów zimowych. Na Sądecczyźnie działa dziesięć stacji narciarskich, z czego większość na terenie gminy Krynica-Zdrój. Ich przepustowość to 35 tys. narciarzy na godzinę. Gdzie wybrać się na narty w Małopolsce? Oto ranking stacji narciarskich w regionie sądeckim według opinii w Google. Są to małe oraz duże ośrodki. Zobacz, które z nich zyskały najlepsze opinie.

Jesteś miłośnikiem górskich szlaków? Ferie to doskonały czas, aby zobaczyć góry w zimowej odsłonie, czyli tej, która według niektórych robi największe wrażenie. Zimowe wędrówki po górach to aktywność, której każdy powinien doświadczyć chociaż raz w życiu. Jeśli czujesz, że miasto cię przytłacza i chcesz poobcować z naturą, przedstawiamy 6 miejsc na górską wycieczkę w Małopolsce. Te miejsca to doskonała opcja na zimowy weekendowy wypad.