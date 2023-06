Przegląd tygodnia z 18.06.2023 w Mszanie Dolnej. Najważniejsze wydarzenia od 11.06 do 17.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Ta roślina spokrewniona z imbirem i kurkumą to nowy zamiennik kawy. Jak potwierdzili naukowcy, kłącza nazywane też tajskim imbirem wspomagają pracę mózgu, redukując odczuwane zmęczenie i zwiększając poziom energii. Ta przyprawa jest dostępna m.in. w sklepach zielarskich i nie kosztuje zbyt wiele. Zobacz, jakie efekty zapewniała w badaniach i jak ją stosować zamiast kofeiny.

Jak co roku w Małopolsce wraca problem z Barszczem Sosnowskiego. Ta niebezpieczna roślina może osiągać nawet pięć metrów wysokości. Kontakt z nią może być tragiczny w skutkach. We wszystkich częściach rośliny znajduje się bowiem toksyczny olejek eteryczny, który w kontakcie ze skórą powoduje oparzenia pierwszego i drugiego stopnia.

Sony ogłosiło właśnie 27 nowych gier, które pojawią się w ramach abonamentu PS Plus Extra i Premium w czerwcu 2023. W ofercie znajdzie się wiele prawdziwych hitów, a subskrybenci dwóch droższych progów usługi zdecydowanie powinni być zadowoleni. Sprawdźcie, co nowego znajdziemy w katalogu abonamentów PlayStation Plus Extra i Premium od 20 czerwca.