Przegląd tygodnia z 30.04.2023 w Mszanie Dolnej. Najważniejsze wydarzenia od 23.04 do 29.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Nową maturę, czyli tę w formule 2023, będzie zdawać pierwszy rocznik uczniów kończących przywrócone czteroletnie ogólniaki. Natomiast tegoroczni absolwenci techników zmierzą się jeszcze z maturą w "starej" formule 2015. To młodzi ludzie, którzy idą "starą ścieżką" i w technikum spędzili tylko cztery lata. Dopiero wiosną 2024 r. przystąpi do egzaminów dojrzałości według nowych zasad pierwszy rocznik absolwentów 5-letnich techników.

Jest już super pogoda, warto zamknąć drzwi na klucz i ruszyć po przygodę. W naszej okolicy nie brakuje miejsc, które warto odwiedzić. Czasem wystarczy pokonać zaledwie kilka kilometrów, by znaleźć idealne miejsce dla siebie i rodziny lub przyjaciół. Podpowiadamy, gdzie można odpocząć, zrelaksować się i „naładować akumulatory”, czasem nacieszyć oczy pięknymi widokami, architekturą, albo aktywnie spędzić czas nie dalej niż godzinę, góra półtorej drogi samochodem z Olkusza, Chrzanowa, Oświęcimia czy Wadowic.

Prezentujemy aktualne oferty zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej na dzień 27 kwietnia 2023 roku. Kogo poszukują limanowscy pracodawcy i ile są gotowi zapłacić przedstawicielom różnych branż? Na jakie zawody nie ma niestety zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy? Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii ofert.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Mszanie Dolnej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Muszyna to jedna z najbardziej urokliwych miejscowości na Sądecczyźnie. Jest piękna o każdej porze roku, szczególnie zaś wiosną kiedy przyroda budzi się do życia. Artur Królikowski, zaprzyjaźniony z redakcją muszyński fotograf niestrudzenie dokumentuje swoją małą ojczyznę i dzieli się z nami swoimi zdjęciami. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii. Wrażenia estetyczne gwarantowane.

Najdłuższy weekend w roku już niebawem. Na Podhalu i w okolicach czeka wiele atrakcji, wydarzeń plenerowych, pikników rodzinnych, warsztatów i koncertów. Większość z nich jest bezpłatna. Zobacz co ciekawego można robić w weekend majowy na Podtatrzu.

Górskie klimaty zagościły w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Podczas sobotniej dyskoteki na scenie dance wystąpił znany i lubiany góralski zespół Baciary. W klubie nie zabrakło specjalnych akcentów, hostessy tego wieczora zamieniły się w piękne góralki. Gości dyskoteki bawili także popularni didżeje. Zobaczcie, co tam się działo.