Przegląd tygodnia z 9.07.2023 w Mszanie Dolnej. Najważniejsze wydarzenia od 2.07 do 8.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

To najcieplejszy weekend w tym roku. Wiele osób postanowiło poszukać ochłody na popularnych kąpieliskach. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się m.in. ośrodki Balaton i Chechło w Trzebini. Tam wypoczywają nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale także mnóstwo gości z Krakowa i Śląska. Zobaczcie zdjęcia.

Podczas nieudanego startu tandemu paralotniarzy ze szczytu Szczebel w Beskidzie Wyspowym doszło do nieszczęliwego wypadku. Urazu kręgosłupa doznała kobieta. Ratownicy z Grupy Podhalańskiej GOPR zadysponowali po poszkodowaną policyjny śmigłowiec, który brał udział w pokazach ratowniczych podczas pikniku lotniczego w Nowym Targu.

W sobotę, 8 lipca, na trasę wyrusza drugi z czterech wakacyjnych pociągów „Daj się ugościć!”. Start w Warszawie Wschodniej punktualnie o 9.33, a na trasie postoje w Kielcach, Krakowie i Tarnowie. Późnym popołudniem pociąg dotrze do Nowego Sącza, gdzie zakończy swój bieg. Na pokładzie m.in. jedna z najbardziej rozchwytywanych piosenkarek tego lata: Blanka oraz słynny kucharz Mikołaj Rey, a także Danzel, Oskar Cyms, sportowcy i… kandydaci ubiegający się o tytuły Miss Supranational i Miss Polski 2023.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Mszanie Dolnej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Drewniane domy na sprzedaż do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując drewnianego domu do remontu w Małopolsce. Ceny wahają się od kilkuset tysięcy, do nawet kilku milionów złotych. Wszystko zależy od stanu, w jakim jest budynek - jedne wymagają gruntownego remontu, inne jedynie lekkiego liftingu.

Kaufland w porozumieniu z producentem dla zapewnienia ochrony konsumentom, w ramach działań zapobiegawczych wycofuje ze sprzedaży następujący produkt: K-Stąd Takie Dobre! Jaja od kury zielononóżki, klasa A, 10 szt. Wykryto w nich salmonellę.