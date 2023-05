Ścieżki nordic walking do 18 km od Mszany Dolnej. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 6 - 7 maja

We współpracy z Traseo wybraliśmy 3 ścieżki nordic walking w odległości do 18 km od Mszany Dolnej. Sprawdź, czy szlak polecany przez kogoś innego jest dobra również dla Ciebie.

Początek to długi, kilkukilometrowy podbieg gdzie trzeba uważać aby się za wcześnie nie "wypalić". Przebiegając przez szczyt możecie puścić się już szybkimi zbiegami, w kierunku mety. Tam będzie czekał na Was zasłużony posiłek i butelka najlepszego napoju jaki istnieje ;).

To może Ci się przydać do nordic walking

Nordic walking - na czym polega?

Nordic walking staje się coraz bardziej pupularny. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: