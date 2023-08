Ścieżki nordic walking do 18 km od Mszany Dolnej. Urokliwe trasy na weekend 12 - 13 sierpnia

Szukasz ciekawych tras do nordic walking niedaleko Mszany Dolnej? We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie garść propozycji na najbliższy weekend. Jeśli to Twój początek z nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by oswoić technikę. Oto nasze sugestie, gdzie można się wybrać z Mszany Dolnej na nordic walking. Tym razem przygotowaliśmy trasy w odległości do 18 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy coś zmieniło się na trasie.

Ścieżki nordic walking w pobliżu Mszany Dolnej We współpracy z Traseo przygotowaliśmy 3 ścieżki nordic walking w odległości do 18 km od Mszany Dolnej. Zobacz, czy trasa polecana przez innych odpowiada również Tobie. Nim wyjdziesz, sprawdź prognozę pogody dla Mszany Dolnej. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Gorce i Beskid Wyspowy dla biegaczy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 40,79 km

Czas trwania marszu: 7 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 721 m

Suma podejść: 1 885 m

Suma zejść: 1 890 m Amatorom nordic walking z Mszany Dolnej trasę poleca Pkosmala 42 km, 1850+ podejść Trasa obejmująca swym zasięgiem Gorce i kawałek Beskidu Wyspowego. Możliwość rozpoczęcia w Lubomierzu lub na Przełęczy Przysłop. Trasa prowadzi przez piękne widokowo i przyrodniczo tereny Gorczańskiego Parku Narodowego oraz Beskidu Wyspowego.

Trasa biegnie głównie wyznakowanymi szlakami turystycznym, na krótkim odcinku do doliny Kamienicy ścieżka jest oznaczona namalowanymi białymi trójkątami. Opis zaczynając w Lubomierzu: Lubomierz - Kudłoń, szlak czarny, właściwie cały czas podejście, przed szczytem Kudłonia mijamy kilka ostańców skalnych. Kudłoń - Schronisko PTTK Turbacz, szlak żółty, początkowo zejście w dół na Przełęcz Borek, później doliną wznosimy się Hale Turbacz i trawersem docieramy do schroniska. Schronisko PTTK Turbacz - Gorc, początkowo szlak zielony, później szlak czerwony i niebieski, odcinek prowadzący granią przez kolejne hale i polany, na Gorcu wieża widokowa. Gorc - Rzeki, szlak niebieski i ścieżka nieoznaczona (ewentualność kontynuowania dalej szlakiem niebieskim), ze szlaku schodzimy w miejscu zejścia szlaku z grani. Rzeki - Lubomierz, szlak żółty, zielony i czarny, szlakiem żółtym docieramy na Polanę Skalne następnie zielony do Polany Folwarcznej i pozostaje zejście czarnym do Lubomierza.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Na Luboń percią Borkowskiego Stopień trudności: 2.0

Dystans: 6,88 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 529 m

Suma podejść: 520 m

Suma zejść: 539 m Trasę do marszu z Mszany Dolnej poleca Midas63

Bardzo przyjemna trasa. Wyjście z Rabki Zaryte, niedaleko agencji pocztowej, żółtym szlakiem. Początek dość łatwy ale monotonny. Cały czas idziemy w górę za żółtymi znakamipo godzinie mozolnego wspinania dochodzimy do jedynego w Beskidach gołoboża i tu zaczyna się prawie Tatrzańska wspinaczka. Bardzo malowniczy odcinek trasy z grotami i kapliczkami. Piękne widoki rekompensują zmęczenie. Po 15 min. dochodzimy do połączenia ze szlakiem czerwonym i zaraz dochodzimy do schroniska na Luboniu. Schodzić postanowiliśmy szlakiem niebieskim. Szeroka trasa w dół bez specjalnych trudności

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Mocny trening na Ciecieniu Stopień trudności: 3.0

Dystans: 12,6 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 471 m

Suma podejść: 2 476 m

Suma zejść: 2 486 m Amatorom nordic walking z Mszany Dolnej trasę poleca XRUN

Trasa jest bardzo dobra do zrobienia mocnego treningu górskiego na w miarę niedługim dystansie 12,5 km. Ukształtowanie terenu zmusza do zmiany rytmu co odbija się większym zmęczeniem. Nawierzchnia bardzo dobra do biegania. Szeroki ścieżki oraz drogi leśne. Na Szczycie Ciecienia (albo Cietnia jak ktoś woli) rozciąga się piękny widok na Beskid Makowski z Babią górą na horyzoncie.

UWAGA. Suma podejść wynosi około 650 m, a nie jak sugerują statystyki, 2500 m ;)

Nordic walking - na czym polega? Nordic walking wybiera coraz więcej osób. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów. Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych

Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością. Dla kogo jest nordic walking? Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

