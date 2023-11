Trasy spacerowe do 18 km od Mszany Dolnej. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 25 - 26 listopada

Nie masz pomysłu na ciekawą trasę na spacer w okolicy Mszany Dolnej? Oto nasze pomysły, gdzie warto sie wybrać. Wybraliśmy 3 ciekawe trasy. Mają różny czas przejścia, i dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 trasy na energetyzujący spacer w odległości do 18 km od Mszany Dolnej. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy spacerowe niedaleko Mszany Dolnej proponujemy na weekend.

Ścieżki spacerowe w okolicy Mszany Dolnej

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 18 km od Mszany Dolnej, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 listopada w Mszanie Dolnej ma być 0°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 26 listopada w Mszanie Dolnej ma być -1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%. 🌳 Trasa spacerowa: Mocny trening na Ciecieniu Stopień trudności: 3.0

Dystans: 12,6 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 471 m

Suma podejść: 2 476 m

Suma zejść: 2 486 m XRUN poleca trasę spacerowiczom z Mszany Dolnej

Trasa jest bardzo dobra do zrobienia mocnego treningu górskiego na w miarę niedługim dystansie 12,5 km. Ukształtowanie terenu zmusza do zmiany rytmu co odbija się większym zmęczeniem. Nawierzchnia bardzo dobra do biegania. Szeroki ścieżki oraz drogi leśne. Na Szczycie Ciecienia (albo Cietnia jak ktoś woli) rozciąga się piękny widok na Beskid Makowski z Babią górą na horyzoncie.

UWAGA. Suma podejść wynosi około 650 m, a nie jak sugerują statystyki, 2500 m ;)

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Półmaraton Mustanga Stopień trudności: 2.0

Dystans: 20,68 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 451 m

Suma podejść: 738 m

Suma zejść: 661 m Trasę spacerową mieszkańcom Mszany Dolnej poleca XRUN Bieg o niepowtarzalnym klimacie i pięknej trasie biegnącej po Beskidzie Wyspowym.

Przygotowaliśmy dla Was dwie trasy:

Półmaraton Mustanga o długości ~21 km i różnicy wzniesień około +-950 m.

Dziesiątka Mustanga o długości ~10 km i różnicy wzniesień około +-450 m.

Jedna jak i druga trasa przebiegają przez malownicze lasy wokół Poręby, między innymi koło schroniska na Kudłaczach i Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze.

Trasy prowadzą w 100% po leśnych ścieżkach i drogach. Innymi słowy 0% asfaltu. Nawierzchnia jest zróżnicowana. Przeważają na niej ścieżki leśne z ubitą ziemią i kamieniami. Beskid Wyspowy słynie z trudnych technicznie zbiegów, których nie zabraknie również i tutaj.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Pani Mogiła - XRUN Stopień trudności: 3.0

Dystans: 31,98 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 642 m

Suma podejść: 1 791 m

Suma zejść: 1 792 m Trasę spacerową mieszkańcom Mszany Dolnej poleca XRUN Pani Mogiła to najdłuższy bieg z całej serii Xrunów. Królowa Beskidu Wyspowego sprawdzi Waszą wytrzymałość. Na trasie będzie Wam dane biegać po wąskich kamienistych ścieżkach jak i szerokich szybkich drogach leśnych. Dystans i duża suma przewyższeń zrobi swoje. Będziecie na mecie zmęczeni ale zadowoleni ;). A solidny posiłek i medal Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Mszany Dolnej

Czy spacerowanie przynosi korzyści?

Spacerowanie przynosi efekty. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie. Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Spacerowanie to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.

