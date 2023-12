Wycieczki rowerowe do 18 km od Mszany Dolnej. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 16 - 17 grudnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową z Mszany Dolnej? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 18 km od Mszany Dolnej. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Mszany Dolnej proponujemy na weekend.

Rowerem z Mszany Dolnej

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 18 km od Mszany Dolnej, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 16 grudnia w Mszanie Dolnej ma być 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 59%. W niedzielę 17 grudnia w Mszanie Dolnej ma być 2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 28%. 🚲 Trasa rowerowa: wiśniowa pagórki Stopień trudności: 2.0

Dystans: 9,07 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 283 m

Suma podjazdów: 560 m

Suma zjazdów: 560 m Rowerzystom z Mszany Dolnej trasę poleca Dzobda6 Pierwsza część trasy po asfalcie jest do ogarnięcia. Później zaczyna się las i jest mega trudna. Większość trasy trzeba było wpychać rower. Na górze już jest ok, ale dalej dość wymagająco. Zjazd w dół to już czysta przyjemność i podziwianie widoków okolicy. Niemniej jednak wymaga to dużej koncentracji, trochę umiejętności i dość dobrego roweru. Hamulce rozgrzane do czerwoności. Ogólnie stopień trudności jest wysoki, ale zaznaczam "średni", bo nie chce się zniechęcać na początek swojej przygody enduro. Niedługo spróbuje zrobić tą górę jeszcze raz, ale od innej strony. Będzie mapka.

🚲 Trasa rowerowa: Rabka - Turbacz - Niedzica Stopień trudności: 3.0

Dystans: 43,29 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 780 m

Suma podjazdów: 3 046 m

Suma zjazdów: 3 066 m Trasę rowerową mieszkańcom Mszany Dolnej poleca Reemii Ślad z GPSa jest trochę poszarpany - nie zauważyłem, że w pewnym momencie się wyłączył :(

Z Rabki wystartowałem z końca ulicy Gorczańskiej Czerwonym szlakiem w stronę Maciejowej. Podjazd jest praktycznie pod samą Maciejową, dopiero tam robi się troszkę luźniej, szlak dosyć dobry.

Za Maciejową coraz więcej kamieni i coraz trudniej się jedzie. W schronisku Stare Wierchy zafundowałem sobie mega szarlotkę, dotankowałem płynów i wyruszyłem w dalszą drogę. Na tej części szlaku jest masa głębokich kolein chyba po jakiś traktorach, a miejscami jedzie się dnem czegoś co sezonowo jest chyba strumieniem, więc jest masa kamieni i jest bardzo nieprzyjemny podjazd.

Przed Turbaczem pokićkało mi się i zamiast jechać szlakiem rowerowym wjechałem na dróżkę, która doprowadziła mnie do zielonego szlaku w kierunku N. Targu. ale to już na szczęście niedaleko od schroniska. W schronisku kolejne dotankowanie, na jedzenie nie miałem siły wiec tylko wciąłem sezamki i batonika zbożowego i po krótkiej przerwie pojechałem przez Długą Halę w stronę Kiczory. Z hali piękny widok na Tatry i Podhale. Za Kiczorą pierwszy ostry zjazd, który zjechałem uciekając przed muchami Tse-Tse, potem dosyć przyjemny kawałek, a następnie masakra. Żeby to zjechać musiałbym mieć chyba tyłek za tylnym kołem i brony do hamowania. Nachylenie straszne, potem trochę lepiej ale mocne koleiny wyrzeźbione przez wodę, więc trzeba uważać dopiero przez samą Przełęczą Knurowską robi się przyjemnie.

Jak dojechałem do asfaltu to już miałem serdecznie dosyć ale na szczęście tutaj czekała na mnie nagroda za wszelkie trudy - 7 km zjazdu nowiutkim, gładziutkim asfaltem. Wyprofilowane zakręty - normalnie bajka.

Na dole w Harklowej wyjechałem na drogę do Krościenka ale za chwilę w Dębnie zjechałem na drogę do Niedzicy. Przez dłuższą chwilę było dosyć płasko, potem przed Falsztynem nużący, długi podjazd. Potem kolna nagroda w postaci pięknych widoczków na zalew i Gorce oraz długi zjazd i już prawie w Niedzicy.

🚲 Trasa rowerowa: Koskowa, Pcim, Myślenice, Kotoń Stopień trudności: 2.0

Dystans: 56,27 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 567 m

Suma podjazdów: 1 644 m

Suma zjazdów: 1 649 m Trasę dla rowerzystów z Mszany Dolnej poleca Mansi5 Początek dość mocny, ale spokojnie da się jechać. Jak się już osiągnie swoją wysokość, to aż do Bieńkówki trasa bardzo przyjemna - polecam ją nawet dla osób początkujących. Niebieski szlak od Bieńkówki na Koskowej bardzo trudny - trzeba pchać. Patrząc na mapę, zdecydowanie lepiej wjechać od drugiej strony - Bogdanówki - asfaltem. Dalej trasa żółtym szlakiem dość ciężka do okolic "Przeł. Dział". Później już trasa przyjemna. Zjazd do Pcimia i później Myślenic.

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Mszanie Dolnej

🚲 Trasa rowerowa: Myślenice-Kamiennik-Kudłacze-Chełm_2016-06-19 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 36,32 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 550 m

Suma podjazdów: 2 049 m

Suma zjazdów: 2 046 m Kopek poleca trasę rowerzystom z Mszany Dolnej

Dane o trasie: dystans: 36 km

przewyższenie (podjazdy): 1330 m (wg Google Earth)

trudność trasy (w skali 1-5): 3,5

czas jazdy: 3:15

czas całkowity: 4:30 Jest to najciekawszy wariant trasy w paśmie Chełmu i Lubomira, wykorzystujący maksymalnie górski ich potencjał.

Trasa w porównaniu do poprzednich wersji wydłużona do Poręby - zamiast kamienistego nieciekawego zjazdu do drogi leśnej fajny zjazd do wsi. Dodatkowo w drodze powrotnej wizyta w schronisku Kudłacze. Trasa o urozmaiconej nawierzchni – od asfaltu (minimalnie) poprzez lokalne drogi szutrowe i gruntowe do ścieżek leśnych, często kamienistych.

Start z Myślenic (dojazd samochodem). Cel: pętla po Kamienniku, jednej z najciekawszych w okolicy tras mtb.

Trasa z Myślenic wiedzie szerokimi drogami stokowymi po zboczach Ukleiny, oznaczonymi jako rowerowe. W sam raz jako dłuższa rozgrzewka. Dalej – początkowo oznaczonymi szlakami, a za Kamiennikiem – odcinkowo – po drogach nieoznaczonych (tutaj przydatny ślad gps). Z Kamiennika powrót na Chełm i do Myślenic klasykiem – zielonym szlakiem (na końcówce zjeżdżamy z niego) – dobre enduro.

Najciekawszy fragment trasy to chyba właśnie Kamiennik, no i Chełm. Typowe leśne trasy od szerokich szutrówek po odcinki singlowe z występującymi w takich warunkach utrudnieniami (kamienie, korzenie, nachylenie).

Najmniej ciekawy jest przejazd przez wioski. Typowa monotonia. Krótkie odcinki.

Cała trasa jest widokowo ciekawa.

Możliwość wariantowego przejazdu oznaczonymi szlakami przez szczyt Ukleiny, Śliwnika, czy Lubomira (tutaj trzeba po osiągnięciu celu zawrócić na pierwotną trasę) - wszystkie warianty do przejechania na rowerze, choć odcinkowo dość wymagające kondycyjnie i technicznie. Kondycyjnie trasa wymaga co najmniej podstawowego przygotowania. Pierwszy podjazd z Myślenic to blisko 300 m wysokości (choć łagodnymi, rozgrzewkowymi drogami stokowymi) później dużo więcej w krótszych odcinkach.

Technika - odcinkowo sporo kamieni i/lub korzeni, co w połączeniu z nachyleniem technicznie trudne. Niektórzy po prostu pokonują pieszo. Choć odcinków tych jest niewiele.

🚲 Trasa rowerowa: Trzemeśnia, Poręba, Lubomir, Kudłacze (w pobliżu Myślenice, Wiśniowa, Dobczyce) Stopień trudności: 3.0

Dystans: 30,02 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 596 m

Suma podjazdów: 1 359 m

Suma zjazdów: 1 384 m Trasę dla rowerzystów z Mszany Dolnej poleca Gregi

30-kilkometrowa trasa to mniej więcej w połowie asfalt a w połowie jazda w terenie.

Na szlaku jakieś 3-4 km przed obserwatorium astronomicznym na podjeździe tylne koło lubi zabuksować na ruchomych kamyczkach, więc pasuje je dociążyć. Zjazdy w lesie dość przyjemne chociaż w jednym czy dwóch miejscach dość strome.

Osoby chcące zwiedzić obserwatorium na Lubomirze powinny wcześniej sprawdzić godziny otwarcia. z reguły jest ono otwarte dla zwiedzających w weekendy.

Pora na serwis roweru? Naprawa i przegląd roweru. Sprawdź, gdzie możesz je wykonać w Mszanie Dolnej

Jak dbać o rower?

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Przydatne akcesoria na rower

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić.

Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

