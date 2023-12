Prasówka 3.12.2023 z całego tygodnia w Mszanie Dolnej. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Już przychodzą alerty RCB o intensywnych opadach śniegu w nocy z piątku na sobotę i przez całą sobotę. "Drogi mogą być nieprzejezdne" - czytamy. A Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w naszym regionie. W Krakowie może spaść nawet do 40 cm śniegu, a w Zakopanem pól metra. Ostrzeżenia będą obowiązywać praktycznie przez całą sobotę, aż do niedzielnego poranka. Wszystko za sprawą niżu "Robin" znad Alp.

Plebiscyt Eko-Hero 2023. Podsumowujemy konkurs w rozmowie z wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego JÓZEFEM GAWRONEM. Co trzeba zrobić, by zostać małopolskim EkoHero? Gdzie łatwiej o eko zachowania, w wielkich i bogatych gminach, czy może w tych mniejszych? Na te i na inne pytania znajdziecie odpowiedzi poniżej, w podsumowaniu Plebiscytu Eko-Hero Małopolski 2023.

Czasy PlayStation 3 to okres dużego przeskoku technologicznego. W porównaniu do poprzedniej generacji gry wyglądały znacznie lepiej, a deweloperzy wydali wiele tytułów wyłącznie w ramach tej platformy. Sprawia to, że fani chętnie wracają do tej ponad 17-letniej już konsoli, by zagrać w zachwycające tytuły sprzed lat. Zobacz najlepsze gry na PS3.

W Andrychowie doszło do wielkiej tragedii. Nastolatka, która przez kilka godzin na mrozie czekała na pomoc zmarła w szpitalu w Krakowie. Informacje o zgonie dziewczyny potwierdziła policjantka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Wadowicach. W parku handlowym, blisko sklepu Aldi, gdzie doszło do nieszczęścia płoną znicze. Przynoszą je mieszkańcy miasta. - Natalka mogła żyć. Co z nami, ludźmi się dzieje, że nie zauważyliśmy umierającego dziecka - pyta jedna z kobiet, która świeci światełko.