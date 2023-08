Prasówka tygodniowa z 6.08.2023 w Mszanie Dolnej. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Mszana Dolna, 6.08.2023. 30.07 - 5.08.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Przed nami noc spadających gwiazd. Już w połowie sierpnia na nocnym niebie ujrzymy deszcz meteorów – i to bez specjalistycznego sprzętu. A to nie wszystko. Niedługo po tym wydarzeniu będziemy mogli podziwiać Superksiężyc. Kiedy oglądać Perseidy 2023? Gdzie najlepiej je obserwować? Jakie zjawiska astronomiczne czekają na nas w sierpniu? Sprawdźcie.

Jakie kwiaty kojarzą się z latem i słońcem? Zdecydowanie są to słoneczniki! Wielkie pole tych pięknych kwiatów, ogrzanych blaskiem zachodzącego słońca uchwycił w kadrze tarnowski fotograf Tomasz Madejski. Te zdjęcia zawierają tyle ciepła i pozytywnej energii, że nie będziesz mógł oderwać od nich wzroku. I na dodatek, zostały wykonane w Małopolsce! Te kwiaty to HIT tegorocznego lata i Internetu. Kliknijcie w galerię i przenieście się do baśniowej krainy.