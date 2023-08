Prasówka z lipca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Otwarte kąpieliska w Mszanie Dolnej 29.07.2023 to które? W całym kraju sezon kąpieliskowy trwa od 1 czerwca do 30 września. Czy Twoje ulubione kąpielisko jest dzisiaj czynne? Sprawdź, które obiekty są otwarte. Przekonaj się, jakie warunki panują na kąpieliskachw Mszanie Dolnej. Podajemy ważne informacje dotyczące kąpielisk w Twojej okolicy. Przedstawiamy otwarte kąpieliska w Mszanie Dolnej na naszej liście.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie wybrała firmę, która za ponad pół miliona złotych przeprowadzi badania geotechniczne i wykona ekspertyzy osuwiska na DK 28 w Kasinie Wielkiej. Wyniki poznamy pod koniec listopada. Do tego czasu droga wciąż będzie wyłączona z ruchu, a kierowcy będą kierowani na objazdy.

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

Czarna Młaka to pomnik przyrody, który znajduje się na zboczach Malnika i Czarnych Garbów między Muszyną a Powroźnikiem. Leśne jeziorko osuwiskowe swoją nazwę zawdzięcza czarnej tafli wody, w której odbijają się drzewa. Warto zobaczyć to miejsce schowane w lesie.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Mszany Dolnej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dwa samochody ossobowe zderzyły się czołowo na drodze w miejscowości Wola Skrzydlańska w gminie Dobra. Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w piątek, 21 lipca, około godz. 8.20. Policja ukarała sprawczynię kolizji mandatem.

Krynica-Zdrój oferuje latem wiele atrakcji i wygód dla turystów spragnionych wypoczynku, chcących podreperować zdrowie na łonie natury i posłuchać muzyki na żywo w otoczeniu pięknych zabytkowych pensjonatów. Prawdziwe niespodzianki czekają na was jednak nie w centrum miasta, lecz w okolicznych lasach, na wzgórzach i w wioskach wokół Krynicy. Gdzie Sowieci przeprowadzali dziwny eksperyment, w którym miejscu można zwiedzić opuszczoną skocznię narciarską, gdzie zobaczycie gigantyczne owady i tajemniczy Czarci Kamień? Zapraszamy do przewodnika po zaskakujących atrakcjach wokół Krynicy-Zdroju.

Izabela Macudzińska-Borowiak to jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek hitowej produkcji TTV „Królowe życia”. Pogodne usposobienie celebrytki sprawiło, że szybko stała się ulubienicą telewidzów i zdobyła rzeszę fanów. Zobacz, jak mieszka gwiazda reality show. Koniecznie zajrzyj do luksusowego domu Izabeli Macudzińskiej-Borowiak.

Gdy po otwarciu ścieżki w koronach drzew w Ciężkowicach tłok nieco zmalał, można było w pełni delektować się spacerem wśród zieleni i krajobrazów. Zobaczcie, co oferuje najnowsza turystyczna atrakcja Małopolski.

Słynna i zamożna rodzina Stadnickich jeszcze przed II wojną światową posiadała wiele wsi i nieruchomości. Jedną z nich jest remontowany obecnie dwór w Nawojowej. Wspaniała posiadłość, w której jeszcze przed wojną odbył się ślub hrabianki i księcia Czartoryskiego odzyskuje dawny blask. Okazuje się, że to nie jedyna pamiątka po zasłużonym dla Sądecczyzny arystokratycznym rodzie. Mało kto wie, że inny interesujący dwór, który kiedyś należał do Stadnickich znajduje się w Rożnowie. Budynek zmienił właściciela i obecnie jest wystawiony na sprzedaż. Zachowane wewnątrz malowidła naścienne mimo zniszczeń nadal robią wrażenie.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Mszany Dolnej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.07 a 8.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nieszczęśliwy wypadek przy starcie tandemu na górze Szczebel. Po poszkodowaną przyleciał policyjny helikopter”?

Już w najbliższy weekend w Nowym Sączu odbędzie się finał Miss Supranational. Festiwal Piękna już po raz kolejny odbędzie się w Parku Strzeleckim. Trwają przygotowania, którym można przyglądać się z bliska. Zobaczcie, co robią najpiękniejsze kobiety świata w Nowym Sączu.

W sobotę, 8 lipca, na trasę wyrusza drugi z czterech wakacyjnych pociągów „Daj się ugościć!”. Start w Warszawie Wschodniej punktualnie o 9.33, a na trasie postoje w Kielcach, Krakowie i Tarnowie. Późnym popołudniem pociąg dotrze do Nowego Sącza, gdzie zakończy swój bieg. Na pokładzie m.in. jedna z najbardziej rozchwytywanych piosenkarek tego lata: Blanka oraz słynny kucharz Mikołaj Rey, a także Danzel, Oskar Cyms, sportowcy i… kandydaci ubiegający się o tytuły Miss Supranational i Miss Polski 2023.

Podczas nieudanego startu tandemu paralotniarzy ze szczytu Szczebel w Beskidzie Wyspowym doszło do nieszczęliwego wypadku. Urazu kręgosłupa doznała kobieta. Ratownicy z Grupy Podhalańskiej GOPR zadysponowali po poszkodowaną policyjny śmigłowiec, który brał udział w pokazach ratowniczych podczas pikniku lotniczego w Nowym Targu.

Mikołajki to rośliny o dość wyjątkowej urodzie. Często kojarzą się z ostami, ponieważ są kolczaste. Mikołajki mają sporo gatunków, a niektóre uprawia się w ogrodach jako ozdobne. Warto na nie postawić, szczególnie jeśli mamy słoneczny ogród z niezbyt żyzną ziemią.

Jeden z najpopularniejszych i kontrowersyjnych polskich raperów Malik Montana wystąpił w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Klubowicze mogli posłuchać jego największych przebojów przy niesamowitej oprawie i efektach specjalnych. To była gorąca impreza do rana. Zobaczcie, co tam się działo.

Figi, oliwki, trzciny, oleander, liść laurowy, cytryny, dziewanna i wiele wiele innych- łącznie ponad 150 gatunków roślin zdobią ogrody biblijne w Muszynie. To wyjątkowe miejsce nie tylko na mapie Małopolski. Teraz, kiedy większość gatunków posadzonych tam roślin kwitnie, ogrody wyglądają zjawiskowo!