Prasówka z całego tygodnia 28.05.2023 w Mszanie Dolnej. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Kolejny weekend w Muszynie i kolejny "najazd" turystów na to urokliwą sądecką miejscowość. Od kilku lat uzdrowisko przeżywa boom turystyczny, zaś władze gminy zapowiadają dalsze rozwijanie infrastruktury turystycznej - Ciesząc się z naszych atrakcji pamiętajcie jednak, że to dopiero początek tego co u nas będzie wkrótce - deklaruje na swoim profilu facebookowym burmistrz Jan Golba. A na razie zanim zdecydujecie się na wycieczkę do Muszyny, zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć autorstwa I. Wachny i M. Zwierza. Udowadniają, że kierunek - Muszyna to naprawdę dobry pomysł na (nie tylko) wiosenną wycieczkę.