Przegląd tygodnia z 21.05.2023 w Mszanie Dolnej. Najważniejsze wydarzenia od 14.05 do 20.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Mszana Dolna, 21.05.2023. 14.05 - 20.05.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

Sezon na szparagi w pełni! Te zdrowe, sezonowe warzywa robi się błyskawicznie. Nie bez powodu cesarz Oktawian August mawiał: Zrób to zanim ugotują się szparagi, co oznaczało, aby zrobić coś jak najszybciej. To pyszne, zdrowe i lekkostrawne warzywo można przyrządzić nie tylko szybko, ale i smacznie. A smakują wyśmienicie. Zobacz przepisy na dania ze szparagami, które skradną twoje serce.