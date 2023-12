Prasówka z całego tygodnia 31.12.2023 w Mszanie Dolnej. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Wiele osób nie wyobraża sobie sylwestra bez fajerwerków. Huczne przywitanie Nowego Roku to dla nich tradycja. Przed ostatnim dniem roku wybierają się na zakupy, by zaopatrzyć się w arsenał petard. Jakie fajerwerki w 2023 roku cieszą się największą popularnością? Czy podobnie jak inne produkty dotknęła je inflacja? I warto jednak się zastanowić, czy na pewno musimy odpalać sztuczne ognie.

W Polsce każdego roku marnuje się 4,8 mln ton jedzenia. Dużo żywności ląduje w koszach po świętach. Co zrobić, by tak się nie stało? Potrawami, które zostały nam m.in. po Wigilii, możemy podzielić się z potrzebującymi.

xiaomi redmi pad to tablet z ekranem 10.61", ...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Mszanie Dolnej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Szukasz żłobka w Mszanie Dolnej? Zamierzasz wrócić do aktywności zawodowej i planujesz zapisać dziecko do dobrej placówki? Sprawdź, jakie wymogi musisz spełnić, żeby móc to zrobić. Dowiedz się również, jakie są adresy żłobków w X. Przejrzyj wizytówki żłobków w katalogu firm i wybierz jeden z nich dla Twojego dziecka.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Mszany Dolnej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.12 a 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nie żyje słynny śląski kabareciarz i artysta Krzysztof Respondek. Miał 54 lata”?