Prasówka 24.12.2023 z całego tygodnia w Mszanie Dolnej. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W Bazylice Mariackiej odbyła się msza żałobna w intencji profesora Janusza Filipiaka. Właściciel i twórca firmy Comarch oraz prezes Cracovii zmarł w niedzielę, 17 grudnia. Profesor 30 września trafił do szpitala i od tego czasu nie odzyskał przytomności. Janusz Filipiak decyzją prezydenta RP Andrzeja Dudy został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Okres przedświąteczny to wzmożony ruch na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. Polacy, mieszkańcy Podkarpacia, przebywający za granicą przylatują do Polski by razem wspólnie z rodzinami spędzić święta Bożego Narodzenia.