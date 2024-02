Przegląd prasy z tygodnia 4.02.2024. Co działo się w Mszanie Dolnej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Mszany Dolnej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.01 a 3.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Elegancka Danuta Stenka, zjawiskowa Beata Ścibakówna i Liszowska w gorsecie eksponującym biust. Tak gwiazdy wyglądały na pokazie mody”?

Przegląd tygodnia: Mszana Dolna, 4.02.2024. 28.01 - 3.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Elegancka Danuta Stenka, zjawiskowa Beata Ścibakówna i Liszowska w gorsecie eksponującym biust. Tak gwiazdy wyglądały na pokazie mody W czwartek 1. lutego odbył się pokaz mody, a na nim tłumnie pojawiły się gwiazdy polskiego show-biznesu. Celebrytki dumnie prezentowały się na tzw. czerwonym dywanie i pokazały się w stylizacjach, które z powodzeniem może założyć każda z was. Szczególnie warte uwagi są kreacje dojrzałych pań. Danuta Stenka i Beata Ścibakówna w tym dniu wyglądały rewelacyjnie. 📢 Kalendarzyk imprez sportowych w Małopolsce - 2-4 lutego 2024 roku Terminarz wybranych zawodów sportowych, planowanych w Małopolsce od piątku do niedzieli 2-4 lutego 2024 roku.

📢 Joanna Kulig w superprodukcji "Władcy przestworzy". Aktorka z Muszynki gra w serialu produkowanym przez Stevena Spielberga i Toma Hanksa Joanna Kulig zagrała w najnowszym serialu "Władcy przestworzy", którego produkcja pochłonęła 250 mln dolarów. Akcja rozgrywa się w czasie II wojny światowej opowiada o załodze alianckiego bombowca 8. Armii Powietrznej. Serial ma 9 odcinków i jest emitowany na AppleTV+. Współtwórcami są Tom Hanks i Steven Spielberg. 📢 Projekt rozbudowy obwodnicy Krakowa. Są kolejne petycje i termin następnego spotkania konsultacyjnego dla mieszkańców Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad organizuje kolejne dodatkowe spotkanie dla mieszkańców w sprawie planowanej rozbudowy obwodnicy autostradowej Krakowa. Dyskusja odbędzie się w czwartek 1 lutego o godz. 18 w Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Księcia Józefa 337. Projektowana inwestycja ma objąć i A4 (ok. 17,3 km, od węzła Balice do ul. Kąpielowej w Krakowie), i drogę S52 (na odcinku ok. 2,5 km pomiędzy Balicami a węzłem Modlniczka). Plany GDDKiA budzą wielki sprzeciw mieszkańców.

📢 Rewelacyjna sałatka śledziowa z ziemniakami. Na śledzika i inne okazje. Najlepszy przepis na sałatkę ze śledziem i ziemniakami Sałatka śledziowa z ziemniakami to pyszna przekąska, idealna na śledzika, specjalne okazje, czy spotkania ze znajomymi. Proponuję dodać do niej jajka i ogórki kiszone, a całość doprawić delikatnym sosem z majonezu, śmietany i szczypiorku. Przekonaj się, jak wyśmienicie smakuje i wypróbuj przepis na sałatkę ze śledziem i ziemniakami. 📢 Kosmiczny pociąg przejedzie nad Polską. O której można zobaczyć sznur 22 satelitów Po wielu tygodniach przerwy nad Polską znów będzie widoczny kosmiczny pociąg. Dziś rano wystartowała misja Starlink G7-12, która wyniosła na orbitę 22 satelity. I to właśnie one będą latały dziś oraz w kolejnych dniach nad naszym krajem. Niby nic nadzwyczajnego, bo codziennie coś lata, ale w tym przypadku mówimy o tzw. kosmicznym pociągu, czyli jasnej linii utworzonej z 22 satelitów. Z racji tego, że dopiero co wyniesiono je na orbitę będą latać bardzo blisko siebie, będą bardzo jasne i łatwe do zauważenia gołym okiem. Kanał You Tube Nocne Niebo pomaga w śledzeniu zjawiska.

📢 Sportowcy zagrali dla WOŚP. W 11 miastach Polski wiosłowano na ergometrze W charytatywną akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2024 włączyło się także środowisko wioślarzy. W 11 miastach Polski, także w Krakowie, organizowane było bicie rekordu w wiosłowaniu na ergometrze. Przy okazji zbierano środki na WOŚP. 📢 Rekord 32. Finału WOŚP padł w Krakowie? Do puszek wolontariuszek wrzucił sto tysięcy zł! Wiemy, kim jest darczyńca To się nazywa hojność! Wolontariusze kwestujący dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Rynku Głównym ten dzień zapamiętają na długo. Nie tylko ze względu na atmosferę, jak towarzyszy finałom WOŚP, ale także z uwagi na niezwykłą hojność jednego z darczyńców. Starszy mężczyzna do puszek kwestujących wrzucił sto tysięcy zł! Po czasie okazało się, że to... przebrany youtuber z Krakowa Budda, czyli Kamil Labudda, który już wcześniej zasłynął wysokimi wpłatami na WOŚP.

WOŚP gra w Nowym Sączu, ale też w całym regionie. Na ulicach można spotkać wolontariuszy z puszkami i czerwonymi serduszkami Od rana na ulicach Nowego Sącza, Muszyny, Krynicy-Zdroju, Limanowej, Mszany Dolnej, ale także mniejszych miejscowości całego Subregionu Sądeckiego można spotkać wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku ogólnopolska zbiórka prowadzona jest pod hasłem „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych".

