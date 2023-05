Maj 2023 w Mszanie Dolnej: Przegląd najważniejszych wydarzeń kwietnia 2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w kwietniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Mszany Dolnej najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Limanowa/Powiat Limanowski. Aktualne oferty pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy. Kto znajdzie zatrudnienie?”?

Przegląd kwietnia 2023 w Mszanie Dolnej: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z kwietnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Limanowa/Powiat Limanowski. Aktualne oferty pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy. Kto znajdzie zatrudnienie? Prezentujemy aktualne oferty zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej na dzień 27 kwietnia 2023 roku. Kogo poszukują limanowscy pracodawcy i ile są gotowi zapłacić przedstawicielom różnych branż? Na jakie zawody nie ma niestety zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy? Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii ofert. 📢 Majówka 2023 na Podhalu. Będzie Wiosna jazowa, foodtrucki i targi staroci. Zobaczcie, co jeszcze się będzie działo Najdłuższy weekend w roku już niebawem. Na Podhalu i w okolicach czeka wiele atrakcji, wydarzeń plenerowych, pikników rodzinnych, warsztatów i koncertów. Większość z nich jest bezpłatna. Zobacz co ciekawego można robić w weekend majowy na Podtatrzu.

📢 Party dla singielek i singli w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Cypis rozgrzał klubowiczów. Mamy zdjęcia z imprezy! Single Party to jedna z najpopularniejszych cyklicznych imprez w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Każdy z gości dyskoteki miał okazję założyć specjalną opaskę. Dla singielek i singli przygotowano opaski koloru zielonego, a dla zajętych koloru czerwonego. Czy komuś udało się znaleźć miłość? Ponadto w klubie wystąpił kontrowersyjny Cypis, który zaśpiewał swoje największe przeboje. Zobaczcie, co tam się działo.

Prasówka maj Mszana Dolna: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Mszany Dolnej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Bestialsko skatowany ośmioletni Kamil z Częstochowy mieszkał wcześniej z rodziną w Olkuszu. Były sygnały, że w tej rodzinie dzieje się źle Bestialsko skatowany przez matkę i ojczyma ośmioletni Kamil z Częstochowy, jeszcze niedawno mieszkał w małopolskim Olkuszu, razem ze swoim rodzeństwem i opiekunami, którzy się nie nim znęcali. Tu chodził też do szkoły. Gdy na początku kwietnia trafił do szpitala z rozległymi poparzeniami i złamaniami, także zabliźnionymi, zaczęto się zastanawiać, od jak dawna w tej rodzinie dochodziło do przemocy. Dlaczego nikt wcześniej nie zareagował na jego krzywdę, a być może także jego rodzeństwa.

📢 Nowa Huta i Stawy Monowskie. Tu w Małopolsce powstaną elektrownie z małymi reaktorami jądrowymi. Są olbrzymie pieniądze z USA Olbrzymie pieniądze, bo aż 4 miliardy dolarów mają dostać dwie firmy z Polski - Orlen i Synthos z amerykańskich rządowych instytucji EXIM Bank oraz Development Finance Corporation (DFC) na projekty budowy małych reaktorów jądrowych (SMR). Dzisiaj rano (17.04.2023) w ambasadzie USA w Warszawie podpisano listy intencyjne w tej sprawie. Nowa Huta i Stawy Monowskie. Tu w Małopolsce powstaną małe reaktory jądrowe. W Polsce jeszcze w Ostrołęce, Włocławku, Dąbrowie Górniczej, SSE Tarnobrzeg – Stalowa Wola oraz Warszawie. To lokalizacje, w których znajdują się m.in. zakłady produkcyjne o wysokim poziomie energochłonności, a także te, które są optymalne dla potrzeb ciepłownictwa. 📢 Jak rozpoznać raka pęcherza? Te objawy mogą wskazywać na rozwijający się nowotwór. Nie należy ich ignorować! Kto jest najbardziej zagrożony? Rak pęcherza wykrywany jest każdego dnia u 20 osób w Polsce! To czwarty najczęściej występujący nowotwór w naszym kraju. Z ośmiu tysięcy zdiagnozowanych pacjentów umiera rocznie prawie połowa. Dlatego nie należy ignorować sygnałów, które mogą świadczyć o rozwijającej się chorobie.

📢 Planujesz wykup mieszkania komunalnego? Jeśli popełnisz ten błąd, wpadniesz w długi. Sprawdź, jak uniknąć groźnej pułapki Wykup mieszkania komunalnego to prosty sposób na zdobycie mieszkania na własność za niewielkie pieniądze. Gmina może bowiem udzielić na taką nieruchomość bonifikaty sięgającej nawet 90 proc., co pozwala kupić lokal za ułamek wartości. Jest jednak pewna pułapka, przez którą można wpaść w długi – nakaz zwrotu bonifikaty. Na co uważać?

📢 Zakończyła się akcja gaśnicza marketu ze sprzętem rtv i agd. Budynek jest całkowicie zniszczony Jednostki Państwowej Straży Pożarnej wspierane przez zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu walczą z pożarem sklepu sieci NEONET, ze sprzętem AGD i elektroniką zlokalizowanym na terenie Jarmarku Pogórzańskiego. 📢 Limanowa/Powiat Limanowski. Aktualne oferty pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy. Kto znajdzie zatrudnienie? Prezentujemy aktualne oferty zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej na dzień 20 kwietnia 2023 roku. Kogo poszukują limanowscy pracodawcy i ile są gotowi zapłacić przedstawicielom różnych branż? Na jakie zawody nie ma niestety zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy? Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii ofert.

📢 Dzisiaj w Małopolsce ruszyła kwalifikacja wojskowa. Do poboru w całym województwie stanie 21 tysięcy młodych Kwalifikacja wojskowa to jest duży projekt realizowany pod kierunkiem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Krakowie. Po raz pierwszy kwalifikacja wojskowa odbywa się na podstawie przepisów ustawy o obronie ojczyzny. W tym roku do poboru staje 21000 młodych mieszkańców województwa. Do 21 lipca pracować będzie 23 powiatowe Komisje Lekarskie, które określą ich zdolność do czynnej służby wojskowej. 📢 Limanowa/Iwano -Frankowsk. Trwa akcja zbiórki pieniędzy dla żołnierzy ukraińskich. Liczy się każda kwota Trwa akcja wspierania żołnierzy ukraińskich zainicjowana przez grupę wolontariuszy z powiatu limanowskiego. W ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Limanowa dla Ukrainy" zbierane są pieniądze na konkretnie produkty, które następnie zostaną przekazane walczącym z rosyjskim najeźdźcą Ukraińcom. - Każda kwota ma znaczenie - przekonują inicjatorzy akcji.

📢 Lany poniedziałek w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Śmigus-dyngus z O.S.T.R. Zobaczcie zdjęcia z szalonej zabawy W wielkanocny poniedziałek klub Energy2000 w Przytkowicach odwiedziła ikona polskiej sceny hip hop, czyli O.S.T.R. Jedna z najpopularniejszych dyskotek w Polsce ponownie została otwarta po Wielkim Poście. Spragnieni dobrej zabawy klubowicze tłumnie pojawili się na imprezie. Było gorąco. Zobaczcie, co się działo!

📢 Rodzina z Niedźwiedzia w pożarze straciła cały dorobek życia. Wójt apeluje, by w zwłaszcza w święta nie być obojętnym na los innych Tuż przed Wielkanocą rodzina z Niedźwiedzia na Limanowszczyźnie w skutek pożaru straciła dach nad głową, cały dorobek życia i bliską osobę. Wójt gminy Niedźwiedź apeluje o pomoc dla pogorzelców, którzy muszą zacząć życie od nowa. 📢 Dolina Słomki pokazała wielkanocne zwyczaje „W Zielonym Gaju” Zwyczaje wielkanocne z dawnej limanowskiej wsi przypomniał Zespół Regionalny ,,Dolina Słomki” podczas nagrania u Agaty i Krzysztofa Kwitów w Jastrzębiu.

📢 Sklepy otwarte dłużej w Wielki Piątek. Sieci handlowe zmieniły godziny otwarcia. Sprawdź, gdzie i kiedy zrobisz zakupy Przed Wielkanocą wiele supermarketów wprowadziło dłuższe godziny pracy. W związku ze zmianami wybrane sklepy w Wielki Piątek będą otwarte nawet do 23:00. Sprawdźmy, w jakich godzinach zrobimy tego dnia zakupy w Biedronce, Netto, Lidlu, Kauflandzie oraz Aldi. 📢 Tragiczny finał pożaru domu jednorodzinnego w Niedźwiedziu. Nie udało się uratować życia jednego z domowników Tragiczny w skutkach okazał się pożar jednego z domów jednorodzinnych w Niedźwiedziu, do którego doszło we wtorek 4 kwietnia. Z płonącego budynku nie zdołała wydostać się jedna z czterech osób, które w nim przebywały. Mężczyzna, mimo wysiłków załogi karetki pogotowia, zmarł.

