Przegląd prasy z grudnia 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Mszanie Dolnej?

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z miesiąca? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Mszany Dolnej czytali w ostatnim miesiącu najchętniej

Przegląd grudnia 2023 w Mszanie Dolnej: top 3 artykuły z miesiąca

📢 Prasówka z całego tygodnia 31.12.2023 w Mszanie Dolnej. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Mszany Dolnej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.12 a 30.12.2023. 📢 Sylwester 2023. Jak bezpiecznie odpalać fajerwerki? Pamiętaj o tych zasadach! WIDEO Fajerwerki mogą być niebezpieczne jeżeli użytkowane są w sposób nieprawidłowy. Większość tego typu produktów jest prawidłowo wykonana i oznakowana, ale nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas ich użycia lub użycie ich przez dzieci może doprowadzić do poważnego wypadku.

📢 Sylwester. Jakie fajerwerki kupują ludzie w 2023 roku? Ceny spadły. Zobacz zdjęcia i wideo Wiele osób nie wyobraża sobie sylwestra bez fajerwerków. Huczne przywitanie Nowego Roku to dla nich tradycja. Przed ostatnim dniem roku wybierają się na zakupy, by zaopatrzyć się w arsenał petard. Jakie fajerwerki w 2023 roku cieszą się największą popularnością? Czy podobnie jak inne produkty dotknęła je inflacja? I warto jednak się zastanowić, czy na pewno musimy odpalać sztuczne ognie.

📢 Sylwester. Jakie fajerwerki kupują ludzie w 2023 roku? Ceny spadły. Zobacz zdjęcia i wideo Wiele osób nie wyobraża sobie sylwestra bez fajerwerków. Huczne przywitanie Nowego Roku to dla nich tradycja. Przed ostatnim dniem roku wybierają się na zakupy, by zaopatrzyć się w arsenał petard. Jakie fajerwerki w 2023 roku cieszą się największą popularnością? Czy podobnie jak inne produkty dotknęła je inflacja? I warto jednak się zastanowić, czy na pewno musimy odpalać sztuczne ognie.

Prasówka styczeń Mszana Dolna: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca

📢 Klubowicze wrócili do Energy2000 w Przytkowicach. Dyskoteka znów działa! Zobacz zdjęcia Klub Energy2000 w Przytkowicach zawiesił swoją działalność na czas Adwentu przed Świętami Bożego Narodzenia. W poniedziałek (25 grudnia) bramy jednej z najpopularniejszych dyskotek w Polsce ponownie zostały otwarte. W ten dzień goście klubu bawili się podczas imprezy Christmas Party. Na sali głównej za konsoletą pojawił się C-Bool, a na sali dance odbył się koncert Markusa P. Zobaczcie, jak bawili się klubowicze.

📢 Bajkowa kraina i największy w Polsce ogród świateł. Jak otwarta będzie Energylandia okresie świąteczno-noworocznym? Zobacz zdjęcia i wideo Okres Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra i Nowego Roku to dla wielu okazja do dłuższego wypoczynku. Zapewne nie zabraknie chętnych, by w tym czasie odwiedzić Park Rozrywki Energylandia w Zatorze, gdzie trwa Winter Kingdom, czyli zimowa odsłona i inne tego typu miejsca. Pierwsza okazja, by zobaczyć bajkową krainę, największy w Polsce ogród świateł oraz skorzystać z rollercoasterów będzie już w drugi dzień świat, czyli 26 grudnia. Jak w okresie świąteczno-noworocznym czynna będzie Energylandia? 📢 Lubisz Święta Bożego Narodzenie lub masz dzieci? Te miejsca w Polsce powinieneś poznać Klimat Bożego Narodzenia ma wielu swoich zwolenników. Jeśli należysz do tej pierwszej grupy lub posiadasz potomstwo, które uwielbia patrzeć na lampki i dekoracje świąteczne, koniecznie powinieneś zwrócić uwagę na te wydarzenia i miejsca w Polsce. Dzięki nim, przeżyjesz magiczne chwile, które na długo pozostaną w Twojej pamięci.

📢 Pogrzeb profesora Janusza Filipiaka w Bazylice Mariackiej. Kraków pożegnał prezesa Comarchu i właściciela Cracovii W Bazylice Mariackiej odbyła się msza żałobna w intencji profesora Janusza Filipiaka. Właściciel i twórca firmy Comarch oraz prezes Cracovii zmarł w niedzielę, 17 grudnia. Profesor 30 września trafił do szpitala i od tego czasu nie odzyskał przytomności. Janusz Filipiak decyzją prezydenta RP Andrzeja Dudy został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 📢 Odcinkowy pomiar prędkości. W tych 39 miejscach pojawią się kamery Główny Inspektorat Transportu Drogowego rozbudowuje sieć odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce. Po oddaniu urządzeń w 39 nowych miejscach, łącznie na drogach będzie funkcjonować 76 punktów odcinkowego pomiaru prędkości.

📢 Rekord na lotnisku krakowskim. 9-milionowy pasażer został powitany w porcie. Na przyszły rok są szanse na więcej Lotnisko Kraków-Balice prężnie się rozwija. W piątek, 15 grudnia, w Kraków Airport została zorganizowana uroczystość powitania 9-milionowego pasażera. To historyczny, rekordowy moment w skali wszystkich lotnisk regionalnych w Polsce, bo lotnisko pod Krakowem jest jedyne, które obsłużyło w ciągu roku aż tylu pasażerów.

📢 Minister Edukacji Barbara Nowacka zdecydowała: Barbara Nowak odwołana ze stanowiska Małopolskiej Kurator Oświaty! W ostatnich dniach minister edukacji Barbara Nowacka, liderka ugrupowania Inicjatywa Polska zapowiadała, że czas na zmiany na stanowiskach kuratorów oświaty. W piątek, 15 grudnia nowa minister edukacji przyjechała do Krakowa by podać nazwisko osoby, która zostanie kuratorem oświaty w Małopolsce. Stanowisko, które dotychczas piastowała Barbara Nowak, teraz na najbliższy czas zajmie Gabriela Olszowska - do czasu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na nowego kuratora oświaty. Barbara Nowak jest pierwszą odwołaną kurator. 📢 Pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalii z Andrychowa. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyła rodzina oraz znajomi, mieszkańcy. Zdjęcia W Andrychowie odbył się we wtorek (5 grudnia) pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalki. W ostatnim pożegnaniu nastolatki brała udział rodzina, znajomi, wśród nich wielu jej rówieśników, m.in. ze szkoły w Kętach, a także rzesze mieszkańców Andrychowa. - To wydarzenia poruszyło nasze serca i sumienia - mówił podczas kazania ksiądz proboszcz andrychowskiej parafii św. Macieja Apostoła.

📢 Turystyczny hit Małopolski wraca na tory. Beliansky Express Muszyna- Porad Tatry jeszcze w tym roku. Sprawdź cennik i rozkład jazdy Beliansky Express czyli pociąg turystyczny relacji Muszyna - Poprad Tatry wraca na tory jeszcze w tym roku. Już 30 grudnia, turyści będą mogli skorzystać z możliwości zimowego wypadu na Słowację i podziwiania panoramy Tatr. Express kursować będzie w weekendy (sobota, niedziela), zaś ostatni raz wyjedzie na tory 25 lutego. Poniżej podajemy szczegółowy rozkład jazdy, ceny biletów oraz trasę tego turystycznego hitu Małopolski.

📢 Prasówka tygodniowa z 10.12.2023 w Mszanie Dolnej.

📢 Jarmarki Bożonarodzeniowe w Małopolsce. Nie tylko Kraków. Zatrzęsienie światecznych targów

📢 Te atrakcje Energylandii są czynne zimą. Sprawdź, co przygotowano w ramach tegorocznego Winter Kingdom. Zobacz zdjęcia Po raz kolejny Energylandia wystartowała z sezonem zimowym. Podobnie jak w ubiegłych latach z tej okazji przygotowano między innymi: jarmark bożonarodzeniowy, lodowisko, snowtubing czy ogród świateł. To jednak nie wszystko. Większość atrakcji takich jak Zadra, Hyperion, Frida czy RMF Dragon są czynne. Sprawdź, z których atrakcji Energylandii możecie skorzystać w sezonie zimowym. 📢 Jarmarki Bożonarodzeniowe w Małopolsce. Nie tylko Kraków. Zatrzęsienie światecznych targów Czas bożonarodzeniowych jarmarków to doskonała okazja nie tylko do świątecznych zakupów, ale także świetne miejsce do rodzinno-towarzyskich spotkań, poznania tradycji i lokalnych smaków. W Małopolsce, oprócz tego najsłynniejszego i największego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Krakowie, warto odwiedzić również te mniejsze, bo są równie urokliwe i tradycyjne. Gdzie jeszcze można zobaczyć wspaniałe świąteczne kramy? Poniżej kilka naszych propozycji!

📢 Matura próbna matematyka 2023. ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE. Co było na próbnej maturze z matematyki? Wielomiany, prawdopodobieństwo, funkcje Czwartek (7 grudnia) to drugi dzień matur próbnych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Przyszli maturzyści sprawdzili swoją wiedzę i przygotowanie do egzaminu z matematyki. W opracowanych przez CKE arkuszach egzaminacyjnych czekało na nich 30 zadań. W tym artykule znajdziesz arkusz CKE z zadaniami i rozwiązaniami próbnej matury z matematyki.

📢 Mimo mrozu i śniegu upamiętnili 109. rocznicę Bitwy Limanowskiej na Jabłońcu Na wzgórzu Jabłoniec w niedzielę, 3 grudnia, odbyły się uroczyste obchody 109. rocznicy „Bitwy Limanowskiej”. Mimo mrozu i padającego śniegu odprawiona została msza święta polowa, apel poległych i okolicznościowe przemówienia. 📢 Nasz plebiscyt Hipokrates 2023. Wielka Gala w Krakowie. Nagrodziliśmy najlepszych! Dziś wielki dzień! Nagrodziliśmy zwycięzców tegorocznej edycji Plebiscytu Medycznego Hipokrates 2023 w Małopolsce. Kto został stomatologiem roku 2023 w naszym regionie? Kogo nasi Czytelnicy nagrodzili jako położną roku 2023 w Małopolsce? Poznaj naszych laureatów! Wielka Gala odbyła się w gościnnych murach Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

📢 Jedyne takie trasy do jazdy na sankach w Małopolsce. SankoLandia w Muszynie Złockim zaczyna sezon zimowy SankoLandia to alternatywa dla tych, którzy nie jeżdżą na nartach czy snowboardzie, a chcę poszaleć na śniegu. Dwie trasy o długości 2 i 3 kilometrów do zjazdu na specjalnych sankach wytyczono na zboczach Kotylniczego Wierchu w Muszynie Złockiem. To jedyna w Małopolsce tego typu atrakcja, która w niedzielę (3 grudnia) rozpoczyna sezon zimowy. 📢 Jakimi sprawami zajmują się w Sejmie posłowie z Małopolski? Rekordzista zasiada w 11 zespołach parlamentarnych Aż 41 posłów reprezentuje w Sejmie RP mieszkańców województwa małopolskiego. Ślubowanie złożyli oni 13 listopada i stali się pełnoprawnymi członkami niższej izby parlamentu. Większość poza podstawowymi obowiązkami wiążącymi się ze sprawowaniem mandatu, postanowiła skupić się także na dodatkowej pracy. Sprawdziliśmy do jakich komisji, podkomisji i zespołów parlamentarnych należą małopolscy posłowie.

