Prasówka tygodniowa z 10.12.2023 w Mszanie Dolnej. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 3.12 do 9.12.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Mszany Dolnej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.12 a 9.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jarmarki Bożonarodzeniowe w Małopolsce. Nie tylko Kraków. Zatrzęsienie światecznych targów”?

Przegląd tygodnia: Mszana Dolna, 10.12.2023. 3.12 - 9.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Jarmarki Bożonarodzeniowe w Małopolsce. Nie tylko Kraków. Zatrzęsienie światecznych targów Czas bożonarodzeniowych jarmarków to doskonała okazja nie tylko do świątecznych zakupów, ale także świetne miejsce do rodzinno-towarzyskich spotkań, poznania tradycji i lokalnych smaków. W Małopolsce, oprócz tego najsłynniejszego i największego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Krakowie, warto odwiedzić również te mniejsze, bo są równie urokliwe i tradycyjne. Gdzie jeszcze można zobaczyć wspaniałe świąteczne kramy? Poniżej kilka naszych propozycji! 📢 Tyle kosztuje wizyta Mikołaja w domu w wigilię albo przed świętami w przedszkolu i firmie. W cenie nie tylko wręczenie prezentów Spełnić dziecięce marzenia o spotkaniu z Mikołajem i to bardziej wiarygodnym niż przebrany domownik? W internecie bez trudu znajdziemy panów, którzy wcielą się w rolę i pojawią z workiem prezentów. Sprawdziliśmy, ile kosztuje wizyta Mikołaja przed świętami w przedszkolu albo w Wigilię w domu. Taką postać można zaprosić również do firmy na spotkanie opłatkowe. Dziecko jest chore i nie chcesz wizyt? Możesz zamówić Mikołaja online.

📢 Swojskie wędliny na święta prosto od rolnika. Ten smak dopełni bożonarodzeniowe menu. Ile kosztuje kiełbasa w grudniu 2023? Za oknem biało i mroźno, w polskich domach trwają przygotowania do Bożego Narodzenia. Choć u większości rodzin na wigilijnej wieczerzy nie będzie mięsa, to już pierwszego i drugiego dnia świąt półmiski z pewnością zapełnią się wędlinami i pieczeniami. Prawdziwa, wyrazista w smaku kiełbasa to klasyk. Ile trzeba zapłacić za wyrób od rolnika? Lokalni producenci kuszą ofertami.

Tygodniowa prasówka 10.12.2023: 3.12-9.12.2023 Mszana Dolna: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Mszanie Dolnej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalii z Andrychowa. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyła rodzina oraz znajomi, mieszkańcy. Zdjęcia W Andrychowie odbył się we wtorek (5 grudnia) pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalki. W ostatnim pożegnaniu nastolatki brała udział rodzina, znajomi, wśród nich wielu jej rówieśników, m.in. ze szkoły w Kętach, a także rzesze mieszkańców Andrychowa. - To wydarzenia poruszyło nasze serca i sumienia - mówił podczas kazania ksiądz proboszcz andrychowskiej parafii św. Macieja Apostoła.

📢 Lasy Państwowe ogłaszają sprzedaż choinek. Czas na choinki od leśników. Tyle trzeba będzie zapłacić Jak każdego roku Lasy Państwowe ogłosiły przedświąteczną sprzedaż żywych choinek. Informacje o terminach i cenach nadleśnictwa publikują na swoich stronach internetowych bądź w mediach społecznościowych. W ofercie znajdziemy takie drzewka jak: świerk, jodłę kaukaską, sosnę czarną i inne. Sprawdź ceny drzewek od Lasów Państwowych, zobacz terminy sprzedaży w konkretnych nadleśnictwach na terenie Małopolski i okolic. Niektóre nadleśnictwa już przedstawiają cenniki, inne dopiero przygotowują się do sprzedaży. 📢 Uczniowie oceniają próbną maturę z języka polskiego z 6 grudnia. Czy arkusz z języka polskiego był trudny? To sprawiło młodzieży problem Próbna matura z języka polskiego na poziomie podstawowym 2023/2024 dobiegła końca. Uczniowie mogli pisać przez 240 minut, ale wielu wcześniej opuściło sale lekcyjne. Tegoroczni maturzyści muszą popisać się wiedzą z szerokiego zakresu literatury i nie tylko. Co było w arkuszu matury próbnej? Czy tematy maturalne okazały się łaskawe dla młodzieży? Przekonaj się sprawdzając arkusz i odpowiedzi. Zebraliśmy też komentarze na temat próbnej matury z CKE, którymi uczniowie chętnie dzielą się w mediach społecznościowych.

📢 Rzuć papierosy i oddychaj pełną piersią. Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest podstępna i nieodwracalna. Cierpi na nią 2 mln Polaków Utrzymująca się duszność, nasilająca się przy wysiłku, przewlekły kaszel, nawracający świszczący oddech, uciążliwe odkrztuszanie plwociny – to najbardziej charakterystyczne objawy, które mogą świadczyć o rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Tego rodzaju schorzenie jest jedną z najczęstszych chorób układu oddechowego. Polega na występowaniu utrwalonego zwężenia oskrzeli, które zmniejsza przepływ powietrza. Powoduje to trudności z oddychaniem, które stopniowo narastają.

📢 Mimo mrozu i śniegu upamiętnili 109. rocznicę Bitwy Limanowskiej na Jabłońcu Na wzgórzu Jabłoniec w niedzielę, 3 grudnia, odbyły się uroczyste obchody 109. rocznicy „Bitwy Limanowskiej”. Mimo mrozu i padającego śniegu odprawiona została msza święta polowa, apel poległych i okolicznościowe przemówienia. 📢 Nasz plebiscyt Hipokrates 2023. Wielka Gala w Krakowie. Nagrodziliśmy najlepszych! Dziś wielki dzień! Nagrodziliśmy zwycięzców tegorocznej edycji Plebiscytu Medycznego Hipokrates 2023 w Małopolsce. Kto został stomatologiem roku 2023 w naszym regionie? Kogo nasi Czytelnicy nagrodzili jako położną roku 2023 w Małopolsce? Poznaj naszych laureatów! Wielka Gala odbyła się w gościnnych murach Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

📢 Jedyne takie trasy do jazdy na sankach w Małopolsce. SankoLandia w Muszynie Złockim zaczyna sezon zimowy SankoLandia to alternatywa dla tych, którzy nie jeżdżą na nartach czy snowboardzie, a chcę poszaleć na śniegu. Dwie trasy o długości 2 i 3 kilometrów do zjazdu na specjalnych sankach wytyczono na zboczach Kotylniczego Wierchu w Muszynie Złockiem. To jedyna w Małopolsce tego typu atrakcja, która w niedzielę (3 grudnia) rozpoczyna sezon zimowy.

