Prasówka z maja 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przeczytaj, gdzie możesz znaleźć dobre lodziarnie w Mszanie Dolnej. Z całą pewnością są przez wszystkich kojarzone z latem. Trudno wyobrazić sobie słoneczny, gorący dzień bez ożywczego deseru, jakim właśnie są lody. Przenieś się do przeszłości, aby sprawdzić jakie były ich początki. Zajrzyj do katalogu firm i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Mszanie Dolnej.

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor Michał Ledzion powołał podinspektora Marcina Saka na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej. Jego pierwszym zastępcą został młodszy inspektor Albert Kogut.

Kolejny weekend w Muszynie i kolejny "najazd" turystów na to urokliwą sądecką miejscowość. Od kilku lat uzdrowisko przeżywa boom turystyczny, zaś władze gminy zapowiadają dalsze rozwijanie infrastruktury turystycznej - Ciesząc się z naszych atrakcji pamiętajcie jednak, że to dopiero początek tego co u nas będzie wkrótce - deklaruje na swoim profilu facebookowym burmistrz Jan Golba. A na razie zanim zdecydujecie się na wycieczkę do Muszyny, zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć autorstwa I. Wachny i M. Zwierza. Udowadniają, że kierunek - Muszyna to naprawdę dobry pomysł na (nie tylko) wiosenną wycieczkę.