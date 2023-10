Tygodniowy przegląd prasy 15.10.2023: Mszana Dolna, 8.10-14.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Mszany Dolnej

Naprawdę nazywa się Anita Dudczak, ale wszystkim fanom nowoczesnego popu znana jest jako Nita. Pochodzi z miejscowości Czyrna koło Krynicy - Zdroju zdobyła popularność dzięki TikTokowi i Instagramowi, a konsekwencją tego było podpisanie umowy z wytwórnią Kayah - Kayax. 25 sierpnia jej nakładem ukazał się debiutancki album Nity - "Nitki". Popularności wokalistki stale rośnie i wygląda na to, że Małopolska dała Polsce kolejną gwiazdę popu.

Sobota 14 października to dzień ciszy wyborczej oraz referendalnej. Nie można prowadzić, namawiać do oddania głosów, czy zrywać plakatów. Policja jednak odnotowała m.in. w Gdańsku, Wieliczce i Rzeszowie kilka incydentów zaburzenia ciszy wyborczej.

Na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Zamieście w powiecie Limanowskim doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się trzy samochody, w tym jeden ciężarowy. Poszkodowana została jedna osoba.

Black Red White Comfort to jeden z większych pracodawców w Andrychowie. Niestety, z powiatu wadowickiego napływają niepokojące wieści o tym, że zakład redukuje zatrudnienie. Powodem ma być ograniczenie działalności, czyli rezygnacja z produkowania mebli tapicerowanych i pozostanie jedynie przy produkcji materaców.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Mszanie Dolnej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały umowę na modernizację kolejnego odcinka linii kolejowej nr 104 Rabka Zaryte-Mszana Dolna w ramach projektu Podłęże-Piekiełko. Umowa opiewa na 430 mln zł. Obszary objęte już pracami to Chabówka-Rabka Zaryte i Klęczany-Nowy Sącz. Jednocześnie ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy dla inwestycji na stacji Limanowa.

Niemcy to dla podróżników niezwykle ciekawy kraj, mogący pochwalić się nie tylko wspaniałym zabytkami w tętniących życiem miastach, ale też niesamowitą przyrodą i spokojnymi zakątkami wprost stworzonymi na urlop. Odkryj 7 wyjątkowych atrakcji wyspy Sylt – znajdziesz ją niedaleko polskiej granicy! Z czego słynie i co oferuje turystom?

W najbliższą niedzielę, 15 października, odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. W głosowaniu wybranych zostanie 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Tego dnia zaplanowano również referendum.

Aleksandra Chapko, pochodząca z Nowego Sączu aktorka, dopiero co informowała o zaręczynach, a teraz okazuje się, że jest już po ślubie. Gwiazda serialu „M jak Miłość” wzięła potajemnie ślub, a o tym fakcie poinformowała na swoim Instagramie jej znana siostra, również aktorka Paulina Chapko. Wiemy, kiedy i kogo poślubiła Aleksandra.

Limanowscy policjanci w środę, 11 października, przed godz. 6 rano zostali wezwani do kolizji drogowej, do której doszło na ul. Starodworskiej. Sprawczynią okazała się 44-latka, u której badanie alkomatem wykazało blisko 3 promile, a do tego ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.