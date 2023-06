Przegląd tygodnia z 25.06.2023 w Mszanie Dolnej. Najważniejsze wydarzenia od 18.06 do 24.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Mszana Dolna, 25.06.2023. 18.06 - 24.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

Popadało, więc grzybiarze przestępują z nogi na nogę. My zaś uznaliśmy, że nie można wiecznie korzystać tylko z opowieści o tym, kto, co i gdzie znalazł. Trzeba w końcu samemu pójść w las. Więc umówiliśmy się na rekonesans uczestniczący. Przewodnikiem nie mógł być nikt inny, jak Eugeniusz Liana. Godzina zbiórki – 5.30. Cel – gmina Lipinki, pogranicze Pagorzyny i Wójtowej.